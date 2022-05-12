快訊

獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

網友打油詩「夜半鐘聲做核酸」 無時不刻進行

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸各地都在做核酸，圖為上海最新的「抗原快篩+核酸」組合篩查。（中新社）
大陸各地都在做核酸，圖為上海最新的「抗原快篩+核酸」組合篩查。（中新社）

「做核酸、做核酸，全大陸10幾億人口隔三岔五就在做核酸」，有網友寫了一首打油詩，形容做核酸是無處不在、無時不刻，分分秒秒都在進行，讓人會心一笑。

大陸這波疫情自二月以來已擴大到全國31省市自治區，各地加強核酸檢測以找出陽性與確診者，上海構建全市15分钟核酸检测服务圈，持續進行「抗原快篩+核酸」組合篩查；北京除各地的核酸採樣點，還組成自各醫療機構的醫生、護士、醫技、藥師等組成一支龐大的「核酸採樣隊」，到街巷、學校、工地、車站、公園等場所核酸採樣。

做核酸已成當前大陸人民常態生活中的一項必要工作與任務，每個人都要配合，有才的網友擷取古詩改做了一首「詩朗誦．做核梭」，詩文如下：

姑蘇城外寒山寺、夜半鐘聲做核酸

桃花塢裡桃花庵、桃花庵裡做核酸

酒醉只在花間坐、酒醒還在做核酸

眾裡群他千百度、那人卻在做核酸

洛陽親友如相問、就說我在做核酸

我命由我不由天、天天都在做核酸

昨夜星辰昨夜風、畫樓西畔做核酸

小樓一夜聽春雨、聽完春雨做核酸

莫愁前路無知己、知己都在做核酸

新冠肺炎

延伸閱讀

陸多地急徵核酸採樣員 日薪高達4500元、有年終獎金

上海地鐵停運火車僅4班 網友自製「離開上海指南」爆紅

住宿生快篩陽疑似不願做PCR 台師大：今天就會送採檢

3天測出4例感染 杭州桐廬對全縣變黃碼、全民測核酸

相關新聞

力積電：4月收入創新高 未來兩季度8、12英寸廠滿載

集微網消息，力積電表示，在未來幾個季度，其12英寸和8英寸的晶圓廠將保持滿載。預計第二季度銷售額將保持高位，與第一季度持平。

東莞經貿趨穩 300強企業訂單好轉

東莞市中麒光電技術有限公司的數間會議室內視訊連線不斷，線下（實體）洽談也逐漸多起來。公司總經理孫明說：「我們一季度營收增...

三亞拚轉型 打造自貿港科創重鎮

「三亞以科技創新為抓手，全力推進城市轉型發展。」海南省三亞市市長包洪文10日在此間舉行的記者會上說，三亞全力打造海南自貿...

福建「創青春」比賽 設台青創業專項

根據福建省青年聯合會10日通報，第九屆「創青春」福建省青年創新創業大賽再度啟動，正式對外徵集作品，將專門設立台灣青年創業...

台商走電商 第5年總投資逾133億

2022「台商走電商」啟動五周年暨兩岸融合發展（宿遷）「雲交流」活動10日在江蘇宿遷舉行。宿遷主會場之外，北京、上海與台...

湖北千崗迎台青 實習就業1400多個

2022年湖北「千崗迎台青」活動，5月10日正式啟動，面向台灣青年發布已徵集到的1400多個實習就業崗位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。