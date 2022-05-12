網友打油詩「夜半鐘聲做核酸」 無時不刻進行
「做核酸、做核酸，全大陸10幾億人口隔三岔五就在做核酸」，有網友寫了一首打油詩，形容做核酸是無處不在、無時不刻，分分秒秒都在進行，讓人會心一笑。
大陸這波疫情自二月以來已擴大到全國31省市自治區，各地加強核酸檢測以找出陽性與確診者，上海構建全市15分钟核酸检测服务圈，持續進行「抗原快篩+核酸」組合篩查；北京除各地的核酸採樣點，還組成自各醫療機構的醫生、護士、醫技、藥師等組成一支龐大的「核酸採樣隊」，到街巷、學校、工地、車站、公園等場所核酸採樣。
做核酸已成當前大陸人民常態生活中的一項必要工作與任務，每個人都要配合，有才的網友擷取古詩改做了一首「詩朗誦．做核梭」，詩文如下：
姑蘇城外寒山寺、夜半鐘聲做核酸
桃花塢裡桃花庵、桃花庵裡做核酸
酒醉只在花間坐、酒醒還在做核酸
眾裡群他千百度、那人卻在做核酸
洛陽親友如相問、就說我在做核酸
我命由我不由天、天天都在做核酸
昨夜星辰昨夜風、畫樓西畔做核酸
小樓一夜聽春雨、聽完春雨做核酸
莫愁前路無知己、知己都在做核酸
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