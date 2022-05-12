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外媒：滬矽產業子公司Okmetic將在芬蘭投資建新廠 專注SOI晶圓

集微網 / 集微網

集微網消息，矽晶圓製造商Okmetic表示，將投資3.88億歐元（約4億美元）在芬蘭建立一個矽晶圓廠，使其產能提高一倍。該公司於2016年被滬矽產業收購，2021年的淨銷售額為1.28億歐元（約1.35億美元）。

據eeNews報導，Okmetic宣佈將在目前位於芬蘭Vantaa的矽晶圓廠附近建設新工廠，屆時將創造500多個就業崗位。項目將於2023年初開工，2025年投產。

Okmetic供應6英寸和8英寸的矽晶圓，包括SOI晶圓和高電阻率RFSi晶圓，以及圖案化晶圓，拋光晶圓，TSV晶圓和用於MEMS和功率器件的晶圓。

這項計劃中的投資將是Okmetic公司歷史上最大的一筆。在過去的五年裡，該公司花費了超過1億歐元在其Vantaa第一大矽晶圓廠提高產能。

新工廠總面積將達到4萬平方米，配備6000平方米的潔淨室，將專注於SOI晶圓的生產，主要生產單面和雙面8英寸拋光晶圓以及外延。

Okmetic首蓆執行官Kai Seikku在一份聲明中表示:“我們經歷了幾年的強勁增長，市場預測顯示，半導體行業的積極發展將繼續。“從更大的角度來看，這筆投資也可以被眡為歐洲推動全球半導體價值鏈自給自足的一部分。不過，整體重點將放在全球市場上。”

滬矽產業總裁兼Okmetic董事長邱慈雲表示，“這也將使滬矽產業——Okmetic的母公司——在全球半導體矽片供應鏈中扮縯更重要的角色。

半導體 芬蘭

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