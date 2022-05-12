力積電：4月收入創新高 未來兩季度8、12英寸廠滿載
集微網消息，力積電表示，在未來幾個季度，其12英寸和8英寸的晶圓廠將保持滿載。預計第二季度銷售額將保持高位，與第一季度持平。同時隨著長期合同開始履行，其有信心今年的銷售業勣將保持穩定。
據《電子時報》報導，力積電公佈4月收入環比增長1.7%至73.3億新台幣（合2.464億美元）的歷史新高。截至4月份，該公司2022年累計營收為280.5億新台幣，同比增長54%。
力積電此前披露，自2021年年中以來，公司已與客戶簽訂了多項長期供應協議，其超過85%的產能被預留給長期合同。預計今年晶圓ASP較2021年略有3-5%的增長，生產效率提高和新台幣貶值將推動2022年下半年的毛利率超過上半年。
與此同時，其同行台積電和聯電 4月份的收入均創下歷史新高，成熟製程代工廠世界先進同期收入也較上年同期增長41.5%。
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