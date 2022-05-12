大陸首部 生物經濟發展5年規劃

大陸國家發展改革委10日發布《十四五生物經濟發展規劃》，這是中國大陸首部生物經濟五年規劃，聚焦民眾在「醫」「食」「美」「安」領域的更高層次需求，提出發展生物醫藥、生物農業、生物質替代、生物安全四大重點領域。

新華社報導，發改委高技術司副司長王翔說，規劃將生物經濟作為今後一段時期大陸科技經濟發展的重要內容，為應對生命健康、氣候變化、資源能源安全、糧食安全等重大挑戰提供新的解決方案。

「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確提出，做大做強生物經濟。此次規劃指出，生物經濟以生命科學和生物技術的發展進步為動力，保護開發利用生物資源為基礎，以廣泛深度融合醫藥、健康、農業、林業、能源、環保、材料等產業為特徵。

規劃提出生物經濟發展階段目標。到2025年，生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力，生物經濟總量規模邁上新台階，生物科技綜合實力得到新提升，生物產業融合發展實現新跨越，生物安全保障能力達到新水平，生物領域政策環境開創新局面。

到2035年，按照基本實現社會主義現代化的要求，大陸生物經濟綜合實力穩居國際前列，基本形成技術水平領先、產業實力雄厚、融合應用廣泛、資源保障有力、安全風險可控、制度體系完備的發展新局面。

規劃明確五大重點發展任務，分別為大力夯實生物經濟創新基礎、培育壯大生物經濟支柱產業、積極推進生物資源保護利用、加快建設生物安全保障體系、努力優化生物領域政策環境。

「在部署培育生物經濟支柱產業方面，規劃明確加快生物技術廣泛賦能健康、農業、能源、環保等產業，促進生物技術與信息技術深度融合，全面提升生物產業多樣化水平。」王翔說。

同時，規劃提出生物經濟創新能力提升、生物醫藥技術惠民、現代種業提升、生物能源環保產業示範、生物技術與信息技術融合應用、生物資源保藏開發、生物經濟先導區建設7項重大工程。