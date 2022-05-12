長江6水電站 力助省煤減碳

根據中國長江三峽集團有限公司消息，長江幹流（主要河段）的6座梯級水電站累計發電量突破3萬億千瓦時，相當於節約標準煤約9.1億噸，減排二氧化碳約2.4億噸，為大陸經濟社會綠色發展提供強勁動能。

中通社報導，中國長江三峽集團表示，今年長江幹流首次開展梯級6庫聯合調度，各項發電指標優異，其中溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩4座水電站2022年已累計發電512億千瓦時，創歷史同期新高。

長江幹流6座梯級水電站，包括烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽和葛洲壩水電站構成了世界最大清潔能源走廊。現已投產的發電機組為101台，裝機總量為6200多萬千瓦，約占全大陸水電裝機容量的16%。白鶴灘水電站全面投產後，長江幹流建成投產的水電機組將達到110台，總裝機容量達7169.5萬千瓦，相當於「三個三峽」裝機容量。