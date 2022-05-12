杭州4月賣地收入827億 稱冠大陸

4月份，受部分城市進行首輪集中土拍的帶動，主要城市土地市場成交規模環比回升，土地市場活躍度有所提高。

中新社報導，根據諸葛找房數據研究中心10日發布的土地市場月報顯示，2022年4月全大陸主要地級市土地成交586宗，成交規劃建築面積為4186.88萬平方公尺，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.03個百分點。

流拍現象持續減少與集中土拍規則的適度放鬆有關。報告認為，多地通過取消配建、延長土地出讓金繳納周期、放鬆限價等多項舉措，適度降低房企開發成本，給予其一定的利潤空間，以提升房企拿地熱情。不過，謹慎仍是當前土地市場的主要投資態勢，因此流拍率雖有下降，但仍處於較高位。

從土地成交溢價率來看，2022年4月全大陸主要地級市土地成交溢價率為5.48%，環比上升0.9個百分點，同比下降23.83個百分點。整體來看，自去年12月起溢價率連續5月上升，但漲幅均在1%以內，溢價率仍處於較低水平。

從城市來看，2022年4月土地出讓收入排名前十位的城市為杭州、寧波、成都、深圳、南京、長沙、金華、南通、東莞和台州。其中，杭州大幅領先，以827億元人民幣的賣地收入位居榜首。這主要得益於杭州今年首輪集中土拍市場活躍，杭州共計成交58宗宅地，有23宗土地觸頂搖號。此外，4月份，寧波、成都的土地出讓收入也較為亮眼，均突破了200億元人民幣。

值得注意的是，土地出讓收入排名前10城市中，長三角經濟圈城市占半數以上。

5月10日，為期兩天的蘇州首輪土拍結束。據克而瑞研究中心統計，最終15宗涉宅地全部成功出讓，其中4宗溢價成交、並且2宗地塊觸及中止限價、進入一次性報價環節，其餘11宗均底價成交，整體溢價率為3%，市場熱度較去年第三輪略有回溫。