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湖北千崗迎台青 實習就業1400多個

聯合報 / 大陸新聞中心／台北－武漢報導

2022年湖北「千崗迎台青」活動，5月10日正式啟動，面向台灣青年發布已徵集到的1400多個實習就業崗位。

據介紹，1400多個崗位來自120餘家單位，包括東風汽車股份有限公司、中鐵十一局集團有限公司等知名企業，湖北經濟學院、湖北師範大學等事業單位，富邦華一銀行武漢分行、交通銀行湖北省分行等金融機構，江漢大學附屬醫院、武漢兒童醫院等醫療機構。崗位涵蓋教育衛生、製造業、電腦服務和軟體業、交通運輸、倉儲物流、農林牧漁、住宿餐飲等領域。

從已發布資訊看，各單位提供的就業崗位月工資普遍不低於5000元人民幣，最高可至3萬元；實習每月也有相應補貼。

「千崗迎台青」旨在幫助廣大台灣青年加強崗位鍛鍊，提升就業能力。今年活動由省台辦聯合省人社廳、省衛健委、省國資委、團省委、省工商聯等部門和有關市州實施。

省台辦相關負責人表示，目前崗位徵集、發布還在持續中，有實習就業創業意向的台青，可登錄「鄂台e家」公眾號或「湖北公共招聘網」，尋找心儀崗位，進行諮詢對接。主辦方還將舉辦網路招聘會、直播帶崗等活動，助力台青在湖北實習、就業、創業。

湖北2017年起開展「千崗迎台青」活動，多年來累計為台青提供實習就業崗位5000餘個。全省大力支持台青來鄂發展，建設了8家省級以上台青創業就業基地，每年安排專項資金1000萬元，支持台青來鄂實習、就業、創業和交流。

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