台商走電商 第5年總投資逾133億

2022「台商走電商」啟動五周年暨兩岸融合發展（宿遷）「雲交流」活動10日在江蘇宿遷舉行。宿遷主會場之外，北京、上海與台北、台中等地設有18個分會場及多個簽約點。據悉，本次活動現場簽約22個項目，協議總投資133.85億元人民幣。

中新社報導，近年來，宿遷市電商產業發展迅猛，活躍網店數突破10萬家，2021年全市電商交易額達2000億元人民幣、同比增長11.1%，完成快遞業務量5.65億件、同比增長26.9%，平均每秒鐘有18件快遞從宿遷發往世界各地。

為積極響應大陸國台辦提出的「要協助台商台企參與大陸電子商務，使台企產品能够更加便捷地進入廣闊的內銷市場」號召，宿遷充分發揮電商產業優勢，2017年成功舉辦首屆「台商走電商」活動，探索出台商走電商的宿遷模式，為台企產品打造內銷的直通快車。

宿遷市委書記王昊致詞時稱，台商走電商活動創辦以來，宿台經貿交流、平台載體建設、企業轉型升級等實現新發展新突破，宿遷日益成為台資集聚新高地和台商投資新福地。「宿遷台資板塊日益壯大，全市累計落戶台資項目307個、總投資53.3億美元，一批優秀台資企業落戶宿遷，在促進就業富民、提升科創水平、擴大稅收來源等方面為宿遷作出了重要貢獻。」

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍在視訊連線時表示，宿遷始終牢牢把「台商走電商」抓在手中、落到實處，積極打造服務台商台企，促進台資集聚的特色平台，持續推動兩岸融合發展。海協會將支持宿遷持續放大台商走電商效應，在深化兩岸各領域交流合作中發揮更大作用。

江蘇省台辦主任練月琴介紹，據台經濟主管部門統計，今年1月至3月，台灣核准投資江蘇金額達2.17億美元，同比增長20.66%。今年第一季度，蘇台貿易額達164.7億美元，同比增長21.8%，占兩岸貿易額的近20%，占江蘇全省外貿總額的8.3%。「這顯示出台商看好江蘇的信心沒有變、蘇台經濟合作的熱度沒有減。」

「台商走電商工作發源於江蘇、起步於宿遷，五年來，越來越多的台商台企乘著電子商務迅猛發展的東風，把握雙循環新發展格局，電子商務幫助台企全方位融入大陸內需市場，獲得口碑、盈利雙提升。」練月琴如此說。