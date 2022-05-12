三亞拚轉型 打造自貿港科創重鎮

「三亞以科技創新為抓手，全力推進城市轉型發展。」海南省三亞市市長包洪文10日在此間舉行的記者會上說，三亞全力打造海南自貿港科創高地（重鎮）。

中新社報導，三亞一直以旅遊立市。隨著海南自貿港建設穩步推進，三亞這幾年以三亞崖州灣科技城為平台，推動科技創新和經濟高質量發展。

包洪文說，三亞圍繞海南自貿港著重發展的陸海空（南繁、深海、航天）三大未來產業，根據資源和區位優勢，主要發展南繁種業和深海科技產業，在科技體制機制創新等方面進行探索，積極推進科技成果轉化和科技產業鏈延伸。

在南繁方面，全力創建大陸國家實驗室，建立一系列以南繁種業為主的科創平台。引進一批種業企業，推動合同研究組織（CRO）服務南繁產業、科研。充分利用全球動植物種質資源引進中轉基地，探索實行種子離岸貿易。通過培育南繁育種產業生態鏈，帶動三亞熱帶特色農業發展和陵水、樂東兩地南繁種業發展。

目前，海南省崖州灣種子實驗室、中國農業科學院南繁育種研究中心掛牌，國際種業科學家聯合體成立，隔檢中心完成主體施工，南繁生物育種專區初步建成並試運行，南繁種業科技眾創中心等項目完工，耐鹽碱水稻技術創新中心獲批建設。

深海方面，三亞積極推動打造深海科研平台，推進深海實驗室建設，積極發展深海裝備，推動深海科研成果盡快向產業轉化。目前，全海深載人潛水器「奮鬥者」號等一批重大深海科研成果先後落地，化合物樣品庫三亞深海化合物資源中心、深海科技創新公共平台、南山港公共科考碼頭等項目有序推進。

包洪文說，目前三亞高科技企業增至155家。三亞積極做好知識產權保護，已建官方批准的知識產權特區。

三亞市發展和改革委員會主任范維正說，三亞已組建三亞市外商投資企業對接合作工作專班，圍繞招商引資、投資落地、持續經營等，打造外商投資一站式服務體系。