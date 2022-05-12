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福建「創青春」比賽 設台青創業專項

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據福建青年聯合會10日通報，第九屆「創青春」福建省青年創新創業大賽再度啟動，正式對外徵集作品，將專門設立台灣青年創業專項。

中新社報導，「創青春」福建省青年創新創業大賽，自2014年啟動以來已經連續舉辦八屆，累計徵集青年創業項目5607個，吸引1萬6960多名創業青年參與，1040個優秀青年創業項目獲獎，支持資金1720多萬元（人民幣，下同），在激發青年創新潛能、激勵青年創業熱情方面發揮了積極作用。

跨海而來的台灣青年，正成為福建高質量發展的重要力量。今年5月4日，福建師範大學副教授陳昭志、福建省三明市上趣開新創意策劃有限公司總經理張欣頤、福建漳平九德茶業有限公司總經理楊咏安等五名台灣青年獲評第十九屆福建青年五四獎章。

福建省青年創新創業大賽採整體賽制，具體設科技創新、數位經濟、社會企業、台灣青年創業四個專項。其中台灣青年創業專項將重點關注台灣來閩青年創業項目，推動兩岸產業融合發展。

據組委會透露，台灣青年創業組為台灣戶籍青年已在福建經營，企業登記註册時間不超過5年的創業項目；台灣青年創業組一等獎獎金10萬元，二等獎獎金5萬元，三等獎獎金2萬元。

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