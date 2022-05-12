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東莞經貿趨穩 300強企業訂單好轉

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東莞外貿韌性猶在。在當地企業自助、行業互助和政策支持下，經濟承壓穩步前行。圖為東莞松山湖材料實驗室陳列的超導薄膜生產設備。（新華社）
東莞外貿韌性猶在。在當地企業自助、行業互助和政策支持下，經濟承壓穩步前行。圖為東莞松山湖材料實驗室陳列的超導薄膜生產設備。（新華社）

東莞市中麒光電技術有限公司的數間會議室內視訊連線不斷，線下（實體）洽談也逐漸多起來。公司總經理孫明說：「我們一季度營收增長約兩倍，實現穩中求進。今年增資擴產計劃節奏雖放慢，但仍穩步推進。」

新華社報導，作為主營橡膠、五金的企業，卓比（東莞）包裝有限公司出口貨雜、單小、品種多，但今年外貿表現不俗。「我們前兩個月出口貨值同比增長了155.1%。」卓比包裝負責人梁麗芳說，「很大程度受益於市場採購貿易方式，這已經擴大到了整體出口業務的近三成。」

新冠肺炎疫情影響，「世界工廠」東莞一季度進出口微降0.6%，但市場採購出口57.5億元（人民幣，下同），激增215.1%；對東協、美國、香港和台灣進出口保持增長；同期對「一帶一路」沿線國家進出口773億元，增長4.6%。

東莞市統計局相關人員介紹，雖然遭遇需求萎縮、原材料上漲、物流受阻等挑戰，但貿易新模式、新業態活力強勁，東莞外貿韌性猶在。在當地企業自助、行業互助和政策幫扶下，經濟承壓穩步前行。

受上游客戶生產收縮傳導，開辦了20多年的東莞市順豐紙品製造有限公司的生產罕見放緩。總經理楊廣強說，公司的研發和銷售卻在加速，淘汰落後生產線，從主攻中高檔產品到進軍更高端的紙包裝市場。

長單改短單、大單改快單……盛洋聲學（廣東）有限公司總經理彭庭軒說，公司以「小步快跑」「開源節流」靈活抗壓，交付頻率從一周2次變成4次，老客戶訂單持續深挖。一季度，公司產值就達到去年半年的水平，目前正緊鑼密鼓地籌備推出領夾式麥克風等新品。

危機面前，行業抱團取暖。「有客戶資金周轉困難，原料商、工廠、客戶三方協商，全付改分期付款，甚至簽下備忘錄。」彭庭軒說，有餘力者幫一把，保元氣就有恢復的底氣。

大陸各級各部門的助企紓困政策持續發力，減負減壓。東莞實施「紓困27條」政策，在暢通物流、稅收優惠、社保減免、穩鏈保供等多方面加大對企業的支持。

此前，部分企業經陸路往來香港的貨物受阻。當地開啟「陸改水」業務，「莞港水運專線」自2月開通至4月底完成753個班次，進出口貨物約34.8萬噸，總貨值預估約21.1億美元。「從香港轉來的物料晚兩天，企業可能要停產1周，損失上億元。幸好物料轉水運及時到位。」聯測優特半導體（東莞）有限公司人事高級總監陳肇衛說。

近日，東莞港還開通第一條遠洋集裝箱航線，擬投入7到10艘班輪發運至利物浦港。

東莞市商務局指，該市300強重點企業問卷顯示訂單好轉，預計二季度訂單與去年持平，內外貿將呈現逐步回暖趨勢。投資大盤穩中有擴，4月底，東莞2022年第二季度重大項目集中開工，涉及項目共42個，總投資約529億元；今年，全市計劃完成重大項目投資1200億元。

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