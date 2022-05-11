北京一公司規定居家辦公每5分鐘打卡 他嘆不敢如廁

有大陸網友最近在職場社交平台上爆料，北京一家教育培訓公司在員工居家辦公期間，用攝影機每五分鐘捕捉一次人臉，員工每五分鐘就被「打卡」一次。該名網友稱，他連廁所都不敢上了。對此，該公司回應，是在員工知情同意的情況下，由員工自行安裝軟體進行辦公。

大陸「財經天下」周刊報導，上述網友爆料，線上教育培訓公司尚德機構在員工居家辦公期間，用攝影機每五分鐘捕捉一次人臉，如果幾次捕捉不到，就要扣除全部績效，拍不到89次的將按曠工處理。

該用戶還表示，連廁所都不敢上了。此外，幾次拍不到人臉，連主管和HR（人資）也會被跟著扣錢。

另一名爆料的網友指出，監控軟體僅支援windows系統，使用Mac蘋果電腦辦公者，需要先安裝虛擬系統以便公司監控。

對此，界面新聞報導，尚德機構回應，由於北京疫情嚴峻，響應政府關於員工居家辦公的指示，為確保員工工作效率，公司採取了疫情期間居家辦公的應急管理辦法，並在員工知情同意的情況下，由員工自行安裝軟體進行辦公。在工作時間內，軟體會抽查員工的工作狀態。該措施目前處於試運行階段，對於員工就餐休息等個人時間，不屬於工作時間，不做抽查。

公開資料顯示，尚德機構成立於2003年3月。培訓課程和服務範圍從職業資格認證、技能培訓，到與職業相關的就業服務等，覆蓋大陸多個城市。

尚德機構2018年3月在紐交所敲鐘上市，成為大陸成人線上教育赴美上市第一股，股價此後一路下跌，已由上市之初的每股152.23美元，跌至如今的3.02美元。