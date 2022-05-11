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東航增購38架飛機 陸製「C919」單價曝光

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸國企中國商飛自主生產的C919客機，售價約為28.83億台幣。（新華社）
大陸國企中國商飛自主生產的C919客機，售價約為28.83億台幣。（新華社）

大陸中國商飛公司研製的C919客機，單價隨著東方航空增購飛機而曝光，每架為6.53億人民幣（約合台幣28.83億）。

據觀察者網報導，東方航空擬募資人民幣150億元（約合台幣662億）用於引進38架飛機，包含4架陸製C919、24架陸製ARJ21-700、6架空巴A350-900及4架波音B787-9。

東航公告除了C919單價外，還披露商飛ARJ21-700單價為2.51億元（約合台幣11.08億），而空巴生產的A350-900單價為20.95億元（約合台幣92.46億），波音公司B787-9單價為19.31億元（約合台幣85.22億）。公告還提到，實際合約價格會經訂約各方按公平原則磋商後釐定，低於產品目錄所載的價格。

報導指出，如果與C919同類型飛機對比，大陸國航2021年3月購買的18架空巴A320NEO系列飛機，目錄價約為22.365億美元，換算下來每架約為1.24億美元，高於C919的每架0.99億美元。

至於過去兩年，東航、國航、南航三大航空公司虧損金額約達台幣3442億元，為何此時還要新增購買飛機？東航指出，「基於本公司機隊近三年運營資料，經類比測算，在引進38架飛機後，每個完整年度將為公司合計增加營業收入約39.66億元（約合台幣175億）」。

大陸中國商飛官網顯示，C919目前已獲得28家客戶的815架訂單，預計將於2022年交付。

空巴 東航 人民幣

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