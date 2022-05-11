「偽裝合群」是必備技能？ 合群重要性掀陸網熱議

大陸網路上最近熱議「合群真的那麼重要嗎？」的話題，有大陸職場人指出，「偽裝合群，是成年人的必備技能」。對此，有人覺得不重要，沒必要去迎合所有人；也有人覺得，在生活中必須合群，不然很可能被孤立。專家認為，在生活中也沒必要「盲目合群」，更沒必要為了「無效合群」委屈自己。

中新網報導，在大陸職場和生活中，先不談是否「盲目」，「合群」是不少人會遇到的問題。小月（化名）在一家大陸企業工作，過去她還是個職場新鮮人的時候，就注意到了「合群」的問題，「會有意識地多參與同事們的活動，即使不感興趣，也會敷衍一下。」

至於原因，她的回答簡單明瞭：「害怕被孤立。在生活中還好，在職場中如果不能合群，很多好事可能都落不到你頭上。偽裝合群，是成年人的必備技能。」

對此，廣東外語外貿大學南國商學院心理學教授宋廣文表示，作為一種社會性動物，人在現實生活中幾乎不可能孤獨的生存和活著。他說，人類有歸屬與愛的需要，作為個體而言，往往要把自己歸納到某一個群體中。尤其當身處「人情社會」中，做到「合群」幾乎是人們潛意識裡的自我要求。

宋廣文指出，漂泊在外時，「合群」似乎就顯得特別重要。無論是同學、朋友，還是同事，如果一個人在這些小圈子中，和別人的關係比較密切，就容易在無形中給自己帶來更多安全感。

而一定圈子中的社交生活，給人們帶來精神上的滿足還不止於此。比如，擁有一批關係較密切的朋友，可以分享快樂、傾訴痛苦，在某種程度上發揮了調節情緒的作用。也就是說，大家追求合群、願意合群，是一種生存的需要，也是發展的需要。

不過，沒有必要為了合群委屈自己。宋廣文分析，如果常人眼中的「不合群」沒有從生活和心理上引發不好的效果，那一個人完全可以選擇「合群」的量和度，沒必要強迫自己融入興趣愛好不相符的某個圈子。

他建議，「合群好或者不好，需要辯證看待問題。」如果覺得自己「不合群」，可以積極開拓興趣領域，或跟家人保持密切聯繫等，適當學會自洽。