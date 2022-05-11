馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

特斯拉執行長馬斯克10日在英國金融時報舉辦的汽車峰會上表示，特斯拉將對上海超級工廠擴產，近期內沒有在大陸新增第二座工廠的計畫，「我們現在專注柏林和德州工廠，提高產能。」

澎湃新聞報導，馬斯克表示，從長遠來看，大陸市場預計將占特斯拉全球的25%至30%左右。

目前上海工廠對特斯拉的產能貢獻巨大，根據特斯拉方面先前發布的信息，2021年全年特斯拉上海超級工廠實現了48.41萬輛的年度交付量，在總交付量中占比高達51.7%，佔據特斯拉全球產量的「半壁江山」。

在出口方面，上海超級工廠貢獻了超過16萬輛的海市場外交付，覆蓋了歐洲、亞洲等10多個國家。

今年第1季，特斯拉大陸累計銷量突破18萬輛，達到18.22萬輛，同期特斯拉全球銷量超過31萬輛。也就是說，特斯拉上海工廠銷量在全球占比近六成。

在穩健銷量的推動下，特斯拉第1季大陸營收達46.5億美元，去年同期為30.4億美元，年增53%。