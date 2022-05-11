快訊

洪峰將至 北市宣布高國中小畢旅等校外教學暫緩至5月29日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
特斯拉CEO馬斯克。路透社
特斯拉CEO馬斯克。路透社

特斯拉執行長馬斯克10日在英國金融時報舉辦的汽車峰會上表示，特斯拉將對上海超級工廠擴產，近期內沒有在大陸新增第二座工廠的計畫，「我們現在專注柏林和德州工廠，提高產能。」

澎湃新聞報導，馬斯克表示，從長遠來看，大陸市場預計將占特斯拉全球的25%至30%左右。

目前上海工廠對特斯拉的產能貢獻巨大，根據特斯拉方面先前發布的信息，2021年全年特斯拉上海超級工廠實現了48.41萬輛的年度交付量，在總交付量中占比高達51.7%，佔據特斯拉全球產量的「半壁江山」。

在出口方面，上海超級工廠貢獻了超過16萬輛的海市場外交付，覆蓋了歐洲、亞洲等10多個國家。

今年第1季，特斯拉大陸累計銷量突破18萬輛，達到18.22萬輛，同期特斯拉全球銷量超過31萬輛。也就是說，特斯拉上海工廠銷量在全球占比近六成。

在穩健銷量的推動下，特斯拉第1季大陸營收達46.5億美元，去年同期為30.4億美元，年增53%。

特斯拉 上海 馬斯克

延伸閱讀

「不該永久停用」馬斯克預告恢復川普推特帳號

Apollo擬主導馬斯克收購推特 所需的10億美元融資案

特斯拉上海廠停產 台系鏈恐受影響

川普將重返推特？ 馬斯克預告將撤川普封殺令

相關新聞

馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

特斯拉執行長馬斯克10日在英國金融時報舉辦的汽車峰會上表示，特斯拉將對上海超級工廠擴產，近期內沒有在大陸新增第二座工廠的...

復工復產後特斯拉4767輛電動車 船運出口至歐洲等地

裝載著4,767輛特斯拉電動車的「格羅壯麗」（GLOVIS SPLENDOR）滾轉輪船，11日從上海南港碼頭出發，駛往歐...

監管重拳痛擊 中國大陸遊戲產業轉海外市場求生

中國官方祭出多個遊戲產業監管措施，重挫上市遊戲公司營收和淨利。在遊戲業成長放緩、人口紅利消失的環境下，海外業務轉成為多數...

「不生 民族復興誰來撐」廣東一公司520給有薪假 催員工「造娃」

廣東天地壹號飲料股份有限公司發布520帶薪休假通知，並鼓勵員工利用假期談戀愛，以便「談情說愛造娃」。網友聞訊紛表肯定，讚...

上海一社區測出13例「假陽性」 檢測機構股價大跌

上海黃浦區一社區5日在進行核酸檢測後，收到13例陽性報告，但被疾控中心複核後均為陰性，居民質疑先前為社區進行核酸採樣工作...

中國大陸穩定經濟 多個熱點城市放寬房地產政策

中國面臨經濟成長壓力，官方逐步改變房地產監管政策，不只二三線城市，多個曾因房市過熱被監管部門約談的重點城市也逐步放寬限購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。