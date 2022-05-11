今明兩年產能賣完 安森美深圳廠停接IGBT訂單
車用IDM業者安森美（Onsemi）深圳廠內部人士透露，2022年到2023年產能已全部賣完，車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）已不再接單，但不排除訂單中存在一定比例的超額下單。
財聯社報導，在今年2月，行業發出預警，認為IGBT將成為今年下半年汽車生產的瓶頸。
實際上，車規級IGBT的市場缺貨情況遠比此前預估要嚴峻。時隔3個月，供應鏈消息認為，目前IGBT缺貨已高達50周以上，供需缺口已經拉長到50%以上；目前IGBT訂單與交貨能力比最大已拉至2比1。
安森美深圳廠內部人士表示，「對大客戶都是採取直供模式，且2年一簽，我們現在的產能剛好能滿足已簽訂單的需求。目前我們今年、明年的訂單都已經全部訂出去了，我們現在已經不接單了。沒有足夠的產能，接單也無法交付，還要面臨違約的風險。不僅是我們，其他主要供應商也面臨這樣的情況。」
此外，除了安森美外，還有多家功率半導體廠商也陷入了IGBT訂單交貨緊張的情況。
富昌電子等分銷商官網顯示，至4月底，IGBT相關產品信息共有2,192條，但有庫存的僅121條，其中有42條物料貨期在45周及以上，部分分銷商的部分料號貨期甚至拉長到了60周。
部分車企也因為英飛凌產能緊張，於2021年開始尋求本土供應商供貨。比亞迪在去年底與士蘭微簽訂IGBT供貨訂單，業內人士表示，比亞迪透過自產自銷以及外購，今年基本不會存在IGBT供應不足的情況；但其他新能源汽車車企則面臨較大壓力。
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