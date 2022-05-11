兩岸青年論壇開幕 汪洋：廣大台青要堅定不移反對台獨

大陸全國政協主席汪洋11日在第五屆海峽兩岸青年發展論壇以賀信表示，希望廣大台灣青年觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉、勇於追求美好生活。

第五屆海峽兩岸青年發展論壇11日在大陸杭州開幕，汪洋指出，海峽兩岸青年發展論壇是兩岸青年交往交流交心的重要平台，在主辦方以及兩岸青年朋友共同培育和熱情參與下，論壇克服各種不利影響和人為干擾，已連續舉辦五屆，受關注度和影響力不斷提升，充分彰顯了兩岸同胞強烈的交流合作意願。

汪洋強調，要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的共同心聲，創造美好生活是兩岸同胞的共同追求。本屆論壇以「攜手共創美好生活」為主題，契合兩岸同胞共同願望和中華民族根本利益。

汪洋提到，大陸已勝利實現第一個百年奮鬥目標，正意氣風發向著第二個百年奮鬥目標邁進，必將為兩岸同胞特別是兩岸青年攜手打拚、砥礪奮進提供廣闊空間。熱誠歡迎更多台灣青年來大陸追求青春夢想、創造美好生活，願意為大家參與兩岸交流合作創造更好條件。期待兩岸青年與時代同步伐、與民族共命運，共同奏響激揚的青春樂章，書寫無悔的奮鬥篇章，創造精彩的人生華章。

汪洋指出，當前台海形勢不確定不穩定性增多，台獨分裂是兩岸同胞攜手共創美好生活的最大現實威脅，但祖國統一、民族復興的歷史車輪不可阻擋，兩岸同胞共創美好生活的步伐不可阻擋。

汪洋提到，青年是國家和民族的未來，肩負著擔當民族大義、投身民族復興的時代重任。希望廣大台灣青年觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉、勇於追求美好生活，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業和民族復興偉業作出更多貢獻。