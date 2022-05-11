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中國大陸4月CPI升至2.1% 來到近五個月新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸4月蔬菜水果價格明顯上漲，帶動當月CPI走升。圖為安徽合肥一家超市，民眾正在選購官方推出的「惠民菜」。新華社
中國大陸4月蔬菜水果價格明顯上漲，帶動當月CPI走升。圖為安徽合肥一家超市，民眾正在選購官方推出的「惠民菜」。新華社

中國大陸4月消費者物價指數（CPI）年比上漲2.1%，來到近五個月新高。對此，中國大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，這主要是受中國大陸國內疫情以及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響。扣除食品和能源價格的核心CPI則是「穩中有降」，年比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

從年比看，中國大陸4月食品價格由上月下降1.5%轉為上漲1.9%，影響CPI上漲約0.35個百分點。食品中，鮮菜、鮮果、雞蛋和薯類價格分別上漲24.0%、14.1%、13.3%和11.8%，漲幅比上月均有擴大；豬肉價格下降33.3%，降幅比上月收窄8.1個百分點。

非食品價格上漲2.2%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約1.78個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲29.0%、31.7%和26.9%。

另，中國大陸4月生產者物價指數（PPI）年比上漲8.0%，則來到近一年最低值。董莉娟指出，4月，盡管國際大宗商品價格高位運行，但中國大陸各地區各部門堅決貫徹落實「保供穩價」決策部署，PPI月比和年比漲幅均有所回落。

從年比看，PPI上漲8.0%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，生產資料價格上漲10.3%，漲幅回落0.4個百分點；生活資料價格上漲1.0%，漲幅擴大0.1個百分點。

董莉娟稱，中國大陸官方「保供穩價」政策效果繼續顯現，調查的40個工業行業大類中，價格漲幅回落的有22個，比上月增加1個。其中，煤炭開採和洗選業上漲53.4%，回落0.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲38.7%，擴大5.9個百分點；燃氣生產和供應業上漲20.7%，擴大4.4個百分點。

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