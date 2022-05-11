CNBC：拜登可能取消對大陸產品加徵關稅以應對通膨

美國CNBC報導，美國總統拜登10日表示，他可能會取消對大陸進口商品徵收的部分關稅，以控制美國不斷上漲的消費者價格。

報導指出，拜登10日在華盛頓向全國發表講話時表示，白宮正在審視前總統川普執政期間實施的懲罰措施，這些措施提高了從尿布到服裝和傢俱的所有商品的價格，他還說，白宮有可能選擇完全取消上述措施。

報導提到，取消川普時期對中國大陸加徵關稅會冷卻通膨，但許多人表示，對於急於動用一切可用槓桿來降低成本的白宮來說，降低或完全取消對中國大陸加徵的關稅是為數不多的選擇之一。

拜登重申，疫情和烏克蘭戰爭的雙重作用，導致美國的物價證在以1980年代初以來最快的速度上漲。「我想讓每一個美國人知道，我非常認真地對待通貨膨脹問題。」

拜登說：「通貨膨脹的第一個原因是百年一遇的疫情。它不僅關閉了我們的全球經濟，還使供應鏈和需求完全失控。而今年我們還有第二個原因，那就是普亭在烏克蘭的戰爭。」