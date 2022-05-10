大陸4月汽車產銷量衰退逾四成 市場籲「結婚購車免稅」

今年第1季，大陸各地接連傳出本土新冠疫情，其中情況最嚴重的吉林、上海更是大陸的汽車產業重鎮。根據大陸「全國乘用車市場信息聯席會」（簡稱「乘聯會」）統計，今年4月，中國狹義乘用車市場生產96.9萬輛，年比大減41.1%；銷售汽車94.6萬輛，降幅更達43.0%。

乘聯會因此呼籲大陸官方，推出「結婚購車免稅」、發放消費券等直接促消費的政策。

乘聯會10日發布的報告指出，受疫情影響進口零部件短缺，涉及長三角地區的大陸國產零部件體系供應商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加上物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢問題突出。

報告稱，4月上海地區五家主力車企生產比3月下降75%，長春地區合資主力車企生產下降54%，其他地區總體下降38%，上海地區零部件體系的全國輻射效應凸顯。

此外，由於4月新冠疫情在大陸各地都有散發擴散，全大陸共有29個省在4月報告有確診病例或無症狀感染者，上海、吉林、山東、廣東、河北等地的經銷商4S店客戶進店和成交也都受到影響。

乘聯會的統計顯示，今年1至4月大陸累計零售595.7萬輛汽車，和去年同期相比衰退11.9%，約減少80萬輛汽車的銷售，其中4月年比就減少57萬輛。

報告稱，目前看，今年前四個月，大陸全國乘用車國內零售市場損失很大。考慮到汽車及其關聯產業對GDP的貢獻價值和從業人員規模，有必要加大力度促進消費。

乘聯會因此呼籲大陸官方，推出「結婚購車免稅」、發消費券等直接促消費的政策，以及購車抵扣個人所得稅等政策，以調動消費者購車熱情，實現拉動消費的可持續增長。

展望5月，乘聯會指出，5月全月工作日有20天，較去年5月多一天。由於五一假期和疫情干擾下的4月提早休假，增多5月工作日數，有利於5月產銷增量。但由於疫情和烏克蘭危機導致風險與挑戰超預期增多，中國大陸正面臨「穩增長、穩就業、穩物價」等新的挑戰，車市供需兩端也面臨持續嚴峻挑戰。

從供給端看，3月PPI年比上漲8.3%，前期鎳礦價格波動的損失超預期，加上鋰礦漲價，個別地區運輸效率降低和運輸成本上漲，大陸車廠成本已明顯上漲。

從需求端看，隨著中概股和大陸股市下跌，部分服務行業低迷，疫情下民眾收入減少，車市消費購買力受損，近期購車意願下降。

報告指出，目前大陸本土疫情高點已過，復工復產循序漸進，支持政策加速落地，3、4月延遲的消費需求應該會有一定的釋放，有利於5月的零售逐步恢復。

5月第一周訂單和交車雖較4月有明顯改善，但比起去年同期跌幅仍逾30%，且北京、鄭州等地疫情加劇，乘聯會因此預期，5月大陸汽車銷量年比估計仍會出現較大的負增長。