黑龍江推4大產業 保溫雪經濟

享譽中外的「冰雪之冠」，黑龍江如何從一季繁榮破圈？

9日，黑龍江省文化和旅遊廳針對冰雪經濟發展相關問題在哈爾濱接受媒體採訪。該省謀定體育、文化、裝備、旅遊四大冰雪產業的四季運營項目，釋放北京冬奧長尾效應，實現冰雪經濟「四季保溫」。

中新社報導，冬奧已散場，冰雪不降溫，大陸北疆大省黑龍江正持續為冰雪經濟發展拾柴加薪。

作為「冰天雪地也是金山銀山」發展理念首倡地，該省欲推動冰雪經濟從一季繁榮破圈至四季發展，持續釋放冰雪產業紅利。

9日，黑龍江省文化和旅遊廳資源開發處處長李慶江為該省發展冰雪經濟亮出了四張牌：積極發展冰雪體育賽事經濟，不斷豐富冰雪文化時尚業態，著力構建冰雪裝備產業集群，加快打造冰雪旅遊旗艦產品。

針對冰雪體育產業，哈爾濱融創雪世界及一批室內滑冰場地實現四季運營。黑龍江省對標北歐滑雪度假區，發展一批功能完備、四季運營的度假綜合體，推進亞布力滑雪旅遊度假區打造中國企業家論壇基地、中國創業者夢想基地等。

針對冰雪文化產業，冰雪畫展、冰雪詩歌、冰雪非遺、冰雪音樂、冰雪劇目等以文化為載體，延長冰雪的生命，令冰雪「四季常在，永不消融」。

黑龍江省藉助在夏季舉行的哈爾濱國際經濟貿易洽談會設立冰雪經濟展區，打造世界級冰雪產業博覽會，構建「銀絲帶」國際冰雪經濟合作朋友圈。

針對冰雪裝備產業，黑龍江借勢冬奧長尾效應，將冰雪消費推動到大眾消費，為黑龍冰刀等本省老牌冰雪裝備拓展國際市場，同時積極引入高端冰雪裝備製造項目，把哈爾濱打造成智能高新冰雪裝備器材研發製造集群，把齊齊哈爾打造成冰雪運動器材研發製造集群。