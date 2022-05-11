張家口崇禮 2025打造冰雪勝地

隨著今年鋰礦增量受限，以及產業鏈下游新能源汽車產業的不斷增產，鋰電材料，尤其是碳酸鋰的價格，還有可能繼續上漲並維持高位。很顯然，如今電池材料價格已經突破了所有車企的成本預期。這也就是為什麼從今年2月底開始，幾乎所有國內外新能源汽車開始漲價。

2022-05-10 22:24