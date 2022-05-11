張家口崇禮 2025打造冰雪勝地
根據河北省體育局9日消息，該局近日印發《加快推動後奧運經濟發展實施方案》，提出到2025年，擬將張家口崇禮建成國際冰雪高端賽事聚集區和冰雪運動休閒勝地。
中新社報導，按照該《實施方案》，到2025年，河北省體育產業總規模將達到3000億元（人民幣，下同），全省冰雪產業總規模達到1500億元。
其中，凸顯河北張家口「冬奧城市」品牌，冰雪產業規模達到600億元，張家口崇禮將成為國際冰雪高端賽事聚集區和冰雪運動休閒勝地。
同時，冬奧場館實現可持續高效利用，京張體育文化旅遊帶建設取得重大進展，帶動區域經濟快速發展，成為河北發展重要一翼。
為此，河北將依託冬奧場館打造高端體育賽事聚集區，發展賽事經濟。每年承辦國際賽事2次以上，大陸冰雪競技賽事3次以上，提升張家口冬奧城市國際影響力。全力支持張家口申辦大陸第十五屆冬季運動會，助力冬奧場館可持續利用，並支持其利用冬奧場館及周邊環境設施，適應不同季節舉辦多種賽事活動。
同時，河北將依託河北崇禮高原訓練基地、淶源國家跳台滑雪訓練科研基地、承德國家雪上項目訓練基地三大基地，打造國際級冰雪競賽訓練基地，爭取使崇禮成為大陸滑雪集訓基地。
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