上海洋山港逐步復工 Q1貿易額增長

上海洋山港口持續維持穩定運營、洋山特殊綜合保稅區及物流園區穩步復工復產。

根據中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（簡稱臨港新片區）管委會記者會消息，今年第一季度，面對外部複雜國際形勢及新冠疫情等多重因素影響，洋山特殊綜合保稅區加大制度創新和功能培育，第一季度，洋山特殊綜保區實現進出口額422億元（人民幣，下同），同比增長36%。

官方表示，在疫情期間，碼頭整體運營相對平穩。今年3月、4月，洋山港口日均集裝箱吞吐量分別為6.6萬標準箱、5.9萬標準箱，分別為一季度平均值的90%和85%，隨著4月下旬企業復工復產逐漸增多，5月有望進一步恢復。

數據顯示，截至5月8日，洋山特殊綜合保稅區及物流園區已復工，實體園區運營企業193家，占比85%；復工後到崗人員7456人，占比52%；84家企業經營規模恢復至正常水平的50%以上，占比37%。

今年一季度，洋山特殊綜合保稅區實現進出口額422億元，同比增長36%。洋山特殊綜合保稅區實現限額以上商品銷售額654億元，同比增長27%。

今年一季度，洋山綜保區統籌抓好疫情防控和經濟發展，各項制度創新和功能培育穩步推進。

據官方透露，亞氏船舶檢驗有限公司作為臨港新片區首家外國驗船機構正式獲批開展船舶法定檢驗、入級檢驗，洋山港籍船籍港配套船舶檢驗獲得突破。

馬士基、東方海外等外資船公司沿海捎帶業務申請正式獲批，預計5月底之前完成首航，區域保稅船供平台、集裝箱遠期運價合約交易平台等功能平台上線穩步推進。