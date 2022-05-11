內外夾擊 陸前4月外貿成長緩

大陸海關總署9日發布數據顯示，今年前4月累計同比增長7.9%、4月當月同比微增0.1%，顯示當前外貿增速進一步回落，凸顯下行壓力。

「在空前嚴峻的形勢下，大陸外貿增速下降完全可以理解。」大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授莊芮表示，除了前期基數高等客觀因素，3月以來，大陸疫情多點頻發，尤其長三角與珠三角地區等「外貿重鎮」受到衝擊，加上受俄烏衝突等超預期變化影響，能源等大宗商品價格大漲、不確定因素增多，外貿承壓減速。

新華社報導，如何理性客觀看待外貿發展形勢？莊芮認為，穩住外貿基本盤，既要看規模和速度，更要關注質量和效益。儘管當前增速出現波動，但是亮點仍然可尋。

首先，外貿夥伴更趨多元。得益於區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施，前4個月，東協繼續保持大陸第一大貿易夥伴地位。大陸對歐盟、美國、韓國等主要貿易夥伴出口依然保持兩位數增長。此外，大陸與一帶一路沿線國家的貿易往來依然緊密，進出口增長15.4%。

其次，外貿主體韌性強勁。面對嚴峻複雜的發展環境，民營企業持續發力，保持較快增長，繼續發揮外貿「主力軍」作用。前4個月，民營企業進出口6.1兆元（人民幣，下同），增長11%，占大陸外貿總值的48.5%，比去年同期提升1.4個百分點。

再者，外貿結構持續優化。作為大陸外貿提質升級的重要力量，大陸高科技產品出口增勢良好。前4個月，出口機電產品4.04兆元，增長6.7%，占出口總值的57.9%。

「外貿發展挑戰與機遇並存。」大陸商務部副部長盛秋平表示，當前，大陸外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變。一系列的助企紓困政策，作為持續發力和廣大外貿市場主體的主動作，將會幫助進出口保穩提質。

去年中共中央經濟工作會議明確提出「多措並舉穩定外貿」。今年以來，從大陸中央到地方陸續發布減稅降費、暢通物流、加快出口退稅進度、加強出口信用保險支持、發展外貿新業態等多項舉措，全力保障產業鏈供應鏈完整和穩定。

5月5日召開的大陸國務院常務會議又從著力保訂單、提高通關效率、加大信貸投放等方面，進一步加大支持外貿企業的力度。

針對近期部分外貿企業面臨的出口訂單外流挑戰，大陸商務部表示，將千方百計助企業搶訂單、開拓市場，一方面辦好、用好進博會、廣交會、服貿會等重大展會，拓寬企業接單管道。

另一方面，商務部積極支持中小微企業參加境外展會，對接海外買家。