陸去年實體企業淨利 創十年新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸上市公司2021年「成績單」陸續披露。市場數據統計顯示，實體上市公司共實現淨利潤2.7兆元（人民幣，下同），占全部上市公司的53.4%，為2011年以來最高值。

新華社報導，中證金融研究院首席經濟學家潘宏勝指出，這是實體上市公司淨利潤占比近三年來首次超過五成，營收和淨利潤增速也高於A股整體水平，表明金融讓利實體企業持續取得一定成效。

截至4月30日，除11家公司外，境內4804家上市公司披露了2021年年報。統計顯示，上市公司2021年共實現營業收入66.3兆元，淨利潤5.1兆元，同比分別增長19.3%、19.8%。上市公司利潤中位數為1.3億元。

一組數據說明上市公司作為實體經濟基本盤的地位更加鞏固：2021年，實體上市公司利潤總額占規模以上工業企業利潤總額的45.0%；營業收入相當於同期GDP的49.3%，同比上升3.7個百分點。上市公司員工總數較上年增加3.9%；人均薪酬較上年增加11.4%。

同時，上市公司持續加大研發創新力度。

2021年，實體上市公司投入研發經費1.3兆元，同比增長24%；研發支出超過10億元的公司數量，由162個增長到215個。

實體上市公司研發強度（研發支出占營業收入的比重）達2.5%，高於規上工業企業平均水平。

其中，創業板、科創板研發強度，分別達到4.9%、9.0%。

上市公司 實體經濟

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