疫情衝擊內需消費 大陸各地掀起消費券發放潮

受疫情影響，3月，大陸社會消費品零售總額年比衰退3.5%，預估4月衰退幅度將會更大。據財新網報導，為此，4月以來、尤其「五一」假期前後，大陸地方政府再掀起一輪消費券發放潮。財新網統計，4月1日至5月10日，大陸31個省份累計已有20個省份或其下轄市縣通過發放消費券等方式來促消費。

報導稱，大陸上一輪消費券密集發放在2020疫情初期，同樣是由地方政府發起。據大陸商務部當時統計，2020年3月中下旬至5月8日，中國大陸共有28個省市、170多個地市發放消費券。

因疫情反覆及防控措施收緊影響下，大陸本輪消費券覆蓋面和實施幅度不及2020年。財新網指出，一些疫情相對可控的城市目前「穩消費」的意願相對較為強烈，發放消費券規模較2020年明顯增加。北京、瀋陽、石家莊、寧波等地，統籌財政與平台、企業或金融機構資金，發放消費券規模達人民幣1億元至3億元，如此規模在上一輪發券的同級城市中較為罕見。

2020年各地發放消費券，主要用於鼓勵民眾前往實體商店消費，因此大多發放餐飲、零售、住宿、文旅等行業消費券。目前大陸本土疫情尚未平息，部分城市如北京、寧波放寬消費券的使用場景，擴大至特定線上商城或外賣平台。有些城市還將消費券使用範圍擴大至汽車、家電、房地產等領域。

例如，瀋陽就安排人民幣1億元財政資金，專項用於新購車補貼；山西晉中也對新購車給予補貼，上限1萬輛，新能源車的補貼額度總體高於汽油車。廣東中山也投入人民幣1億元，對新購車、以舊換新、「以摩換汽」均安排補貼，單人最高可領人民幣2.2萬元（約新台幣9.9萬元）。

家電方面，北京超過人民幣3億元綠色節能消費券可購買的20類商品，主要為筆記型電腦等電子產品和家電，且需符合一定能效標準；江西省與佛山、石家莊分別發放人民幣3,000萬元、3,000萬元、722萬元家電消費券或家電促銷補貼。

廣東江門則對4月28日起新購房的前若干名購房人發放消費券包，用於在當地建材、家居、家電及酒店、民宿、餐飲等行業商家消費，規模達人民幣3,700萬元。

財新網指出，相比2020年消費券發放潮由地級市、區縣政府主導，當前一些省級政府如廣東、海南對全省「促消費」作出統一部署。廣東省4月27日發文，要求未推出促消費政策的地市必須在5月1日前制定具體政策。目前廣東全省21個地市均已推出消費券計劃，規模在數千萬元至上億元不等，深圳消費券規模高達到人民幣5億元。

財新網表示，一些市場人士建議，大陸中央財政應加大對消費支持力度，通過發行特別國債等方式籌措資金，用於對居民個人發消費券或現金。但瑞銀中國經濟學家汪濤預計，大陸推出全國性消費補貼或收入補助的可能性微乎其微，只有部分有條件的地方政府可能會通過發放消費券等方式來提振消費。