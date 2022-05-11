陸綠能容量 已逾10億千瓦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家能源局9日發布消息稱，2021年全大陸可再生能源（綠能）取得諸多里程碑式的成績。截至去年底，大陸可再生能源發電累計裝機容量達10.6億千瓦。

中新社報導，截至2021年底，大陸可再生能源發電累計裝機容量10.6億千瓦，占全部電力裝機的44.8%，其中水電裝機3.91億千瓦、風電裝機3.28億千瓦、太陽能發電裝機3.06億千瓦、生物質發電裝機3798萬千瓦。

2021年全年，全大陸水電新增裝機2349萬千瓦、風電新增裝機4757萬千瓦、太陽能發電新增裝機5488萬千瓦、生物質發電新增裝機808萬千瓦。全大陸可再生能源發電量達24853億千瓦時，其中水電發電量13401億千瓦時、風電發電量6556億千瓦時、太陽能發電量3259億千瓦時、生物質發電量1637億千瓦時。

大陸國家能源局還透露，2021年各省（自治區、直轄市）可再生能源電力消納責任權重完成情況較好。2021年下達全大陸最低可再生能源電力總量消納責任權重為29.4%。2021年實際完成值為29.4%，與2020年同比增長0.6個百分點，與2021年下達的最低總量消納責任權重29.4%持平。

再生能源 水電 太陽能發電

延伸閱讀

特斯拉4月大陸銷量僅1,512輛 部分車輛仍等待出口

人行前官員預估 大陸第2季經濟成長率將陡降至2.1%左右

大聯大4月營收受大陸封控影響 月減二成

王品4月台灣營收仍守高標 大陸受封城影響營收腰斬

相關新聞

內外夾擊 陸前4月外貿成長緩

大陸海關總署9日發布數據顯示，今年前4月累計同比增長7.9%、4月當月同比微增0.1%，顯示當前外貿增速進一步回落，凸顯...

疫情擋路 台商西進拓銷受挫

過去兩岸大小展會不斷，台商像遊牧民族，一站又一站深入大陸市場布線，但自兩岸關係生變、新冠疫情爆發後，西進拓銷渠道大受打擊...

RCEP滿4個月 專家：提振全球貿易信心

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）自2022年1月1日正式生效，已滿４個月。外界持續關注RCEP給亞太區域釋放的紅...

大陸嚴管大宗商品市場

大陸國家發改委、工信部、財政部與人行等四部門昨（10）日發布《關於做好2022年降成本重點工作的通知》，進一步強化大宗商...

特斯拉上海廠 再傳停產

由於供應商的員工涉疫暫停供貨，特斯拉上海超級工廠昨（10）日傳出再次停產訊息，陸媒報導引述消息人士稱，工廠最快於今日起逐...

儋州洋浦推自貿港「樣板間」

海南官方9日公布《關於支持儋州洋浦一體化發展的若干意見》，推動在儋州洋浦打造自貿港「樣板間」，全域先行先試一線放開、二線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。