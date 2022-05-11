陸綠能容量 已逾10億千瓦
大陸國家能源局9日發布消息稱，2021年全大陸可再生能源（綠能）取得諸多里程碑式的成績。截至去年底，大陸可再生能源發電累計裝機容量達10.6億千瓦。
中新社報導，截至2021年底，大陸可再生能源發電累計裝機容量10.6億千瓦，占全部電力裝機的44.8%，其中水電裝機3.91億千瓦、風電裝機3.28億千瓦、太陽能發電裝機3.06億千瓦、生物質發電裝機3798萬千瓦。
2021年全年，全大陸水電新增裝機2349萬千瓦、風電新增裝機4757萬千瓦、太陽能發電新增裝機5488萬千瓦、生物質發電新增裝機808萬千瓦。全大陸可再生能源發電量達24853億千瓦時，其中水電發電量13401億千瓦時、風電發電量6556億千瓦時、太陽能發電量3259億千瓦時、生物質發電量1637億千瓦時。
大陸國家能源局還透露，2021年各省（自治區、直轄市）可再生能源電力消納責任權重完成情況較好。2021年下達全大陸最低可再生能源電力總量消納責任權重為29.4%。2021年實際完成值為29.4%，與2020年同比增長0.6個百分點，與2021年下達的最低總量消納責任權重29.4%持平。
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