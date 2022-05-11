福州台青基地 金融服務站掛牌

福州市台江區台胞金融服務站9日在福州華優匯創閩台家園台灣青年就業創業基地掛牌。廈門銀行福州分行與華優匯創閩台家園通過深化合作和資源互補，為在榕台胞台企就業創業創造良好的金融環境。

中新社報導，近年來，福州華優匯創閩台家園台灣青年就業創業基地協助台青創業項目在榕發展，目前已有20餘家台企入駐。

「我們在這創業，其實不外乎就是要解決開拓市場與資金的需求。」從事影視和榕台貿易的台灣青年劉啟佑說，通過台胞金融服務站，直接對接廈門銀行，針對台胞有一系列的政策與服務，可以感受到在福州創業無後顧之憂。

在榕創業的台灣青年柳鍾偉也表示，到大陸就業創業首先要考慮的就是資金，華優匯創閩台家園與廈門銀行的合作讓台灣青年生活、工作更有保障。

作為大陸首家具有台資背景的上市城商行，廈門銀行聚焦台胞台企，致力於提供更多特色化、差異化、多元化的對台金融服務。今年以來，該行先後推出了20家首批台商特色支行，輻射服務區域內的台胞台企客戶。

據廈門銀行福州分行台商業務部相關負責人介紹，將通過對台特色支行+台胞金融服務站，密切服務在榕台胞台企。福州台江區也將聯手打造更多金融服務直通車，為在榕台胞就業創業提供更有力量和溫度的保障。

「近年來福建惠台政策頻繁發布，從台企專項減稅降費、擴大閩台經貿合作到台胞人才引進補貼、實習創業支持以及台胞投資法的修正等，無不體現了對台胞安居樂業的支持與關心。」廈門銀行台籍員工鄭瑞昇表示，作為一名台胞、同時又是一名金融從業者，從中受益匪淺。