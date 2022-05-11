儋州洋浦推自貿港「樣板間」

海南官方9日公布《關於支持儋州洋浦一體化發展的若干意見》，推動在儋州洋浦打造自貿港「樣板間」，全域先行先試一線放開、二線管住等一系列海南自貿港早期安排政策，在更大範圍為全島封關運作做好壓力測試和積累經驗。

中新社報導，儋州在海南全省市縣中土地面積最大。此前，海南僅在不足2.3平方公里的洋浦保稅港區先行先試自貿港特殊政策。儋州洋浦一體化發展後，自貿港政策實施和壓力測試範圍將擴大到超過3千平方公里。

《若干意見》提出七個方面的支持措施，涵蓋空間布局、產業發展、設施建設等。在總體定位上，海南將儋州洋浦定位為自貿港政策壓力測試區、西部陸海新通道國際航運樞紐、臨港經濟引領區和海南自貿港區域中心城市。下一步將積極對接國際高水平經貿規則，把《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）的一些關鍵要素，與自貿港政策制度相結合，率先建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自貿港政策制度體系。

為加快建設西部陸海新通道國際航運樞紐，洋浦將加快建設「中國洋浦港」船籍港和多功能國際海事服務基地，加快建設中國大陸面向太平洋和印度洋的門戶港、國際集裝箱樞紐港、港口型國家物流樞紐，建成具有高水平資源配置能力的區域國際航運中心和港航物流供應鏈服務中心。

根據規畫，儋州洋浦將充分運用加工增值貨物內銷免徵關稅、零關稅、保稅維修再製造等自貿港政策，形成石化新材料、港航物流、商貿服務3個千億元人民幣級業態，健康食品加工、高端旅遊消費品製造等超百億元產業集群。