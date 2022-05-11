RCEP滿4個月 專家：提振全球貿易信心

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）自2022年1月1日正式生效，已滿４個月。外界持續關注RCEP給亞太區域釋放的紅利。澳大利亞資本投資有限公司董事總經理兼大中華區首席執行官何逸舟表示，RCEP正式生效有助於推進亞太地區一體化發展，深化多邊經貿合作關係，同時極大提振全球貿易信心，有助於全球產業鏈和供應鏈優化升級。

中新社報導，RCEP現有15個成員國，包括中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭5國以及東協10國。「成員國之間原來的雙邊經貿關係主要基於資源禀賦和市場禀賦的優勢互補。」何逸舟指出，這種關係在RCEP多邊經貿體系中得到更好補充，有利於形成更加多元、更加深層次的經貿合作關係。

何逸舟認為，RCEP通過市場優勝劣汰的機制，倒逼各成員國加速去完成產業的轉型升級，各跨國企業主體在經貿合作過程中揚長避短，從而能夠更好地實現走出去。

「RCEP深度融合本身就蘊含巨大商機，也延伸出更多新的投資領域和合作契機，自然也就創造出新的經貿環境。」何逸舟舉例稱，譬如可圍繞亞太地區具備共性的新生代群體，打造包括服務業、教育業、遊戲製作和運動穿戴等在內的全新的業態和市場，還可圍繞亞太地區的公共衛生和安全，共同推進大型項目和基礎設施建設。

當前，新冠疫情肆虐、地緣政治突發等因素共同加劇了全球經濟的不確定性。貨運和經貿往來受阻，產業鏈和供應鏈遭受不同程度的破壞；與此同時，受經濟增長乏力和原材料價格上漲雙重壓力影響，全球貨幣政策趨勢性收緊，貿易保護主義也有所抬頭。

對此，何逸舟指出，一些逆全球化的做法最終導致世界經濟成本提高、全球整體的經濟效率下降，跨國企業的正常經營和利潤也受到較大影響。

「在這種背景下，RCEP正式生效對於打造亞太商貿圈和亞洲大市場意義重大，對於開放型世界經濟和經濟全球化也有重要貢獻。」何逸舟指出，RCEP的核心價值在於加速區域經濟一體化，深化經貿合作關係。

「對於跨國企業的管理者而言，如何敏銳把握RCEP創造的政策紅利以及深刻理解RCEP賦予區域經濟一體化發展的新內涵，成為一個非常重要的課題。」何逸舟指出，當前，國際形勢機遇與挑戰並存，作為跨國企業的負責人，一方面要秉持信心，越是在被動的環境中，越要堅定擁護開放型世界經濟和經濟全球化；另一方面，也要靈活調整投資策略，選擇更多有生命力、符合世界人民利益，而且有助於推動人類共同進步的領域和方向。