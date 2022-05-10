特斯拉4月大陸銷量僅1,512輛 部分車輛仍等待出口

大陸乘聯會10日發布汽車銷量最新數據顯示，4月特斯拉大陸銷量大幅降至1,512輛，所有銷量均為境內交付。

今年3月，特斯拉大陸銷量為6萬5,814輛，第1季特斯拉大陸銷量達18萬2,174輛。

第一財經日報報導，特斯拉方面聲明中表示，在汽車產業整體低迷的4月，特斯拉交付數字背後的原因也顯而易見。

特斯拉方面表示，作為特斯拉「全球出口中心」，上海超級工廠已有部分車輛正運往亞太地區，另有大批量產品也將於近期裝載，出口發運至歐洲等地。「不過跨境物流效率大幅降低、運輸受阻的情況下，這部分車輛尚未記為完成出口。」

4月19日，特斯拉作為上海市重啟汽車產業鏈、開啟復工復產的首批汽車企業，臨港超級工廠在工信部等相關部委和上海市政府的統一部署下，陸續恢復產能。

據上海浦東新區副區長吳強介紹，特斯拉自4月19日復工復產以來，在尚未完全恢復的情況下，截至4月30日已下線1萬輛整車。

不過5月10日，特斯拉臨港工廠傳出由於供應鏈問題暫停大部分產能的消息。一份特斯拉的內部文件顯示，日產量將由先前的1,200輛調整至200輛。

上海作為大陸汽車研發、生產、銷售和出口一體化的重要生產基地之一，對境內乃至世界汽車產業鏈的影響至關重要。

中汽協數據顯示，2021年大陸共生產新能源汽車354.5萬輛，上海就生產了63.2萬輛，而特斯拉占到去年上海電動車產量的近8成，達到48.4萬輛。