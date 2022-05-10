人行前官員預估 大陸第2季經濟成長率將陡降至2.1%左右

大陸多地為防疫而採取的封控措施，不僅重創經濟也嚴重傷害市場信心。中國人民銀行（大陸央行）調查統計司前司長盛松成預期，中國大陸第2季經濟成長率將因此大幅滑落至2.1%左右。

他並呼籲，避免疫情衝擊的影響長期化十分重要，也就是要高度關注市場主體的生存問題，改善預期、提振內需，避免疫情對中國製造業造成不可逆的損傷。

盛松成現為中歐國際工商學院經濟學與金融學教授，上海《第一財經》10日刊登盛松成的分析文章。文章稱，今年前兩個月，中國經濟運行優於預期，但新冠肺炎疫情的反覆給原本處於恢復進程中的經濟帶來新的挑戰。

尤其是本輪疫情多點散發並嚴重影響了中國經濟核心城市，對經濟衝擊的外溢效應較為明顯。疫情對中國經濟的影響，將主要體現在第2季。

盛松成表示，這波疫情不僅直接影響服務業，也衝擊了製造業。供應鏈阻塞給經濟社會正常運行帶來挑戰，穩就業壓力增加，消費恢復也可能更為緩慢。

他指出，本輪疫情波及範圍較廣。4月受疫情衝擊較嚴重地區（累計新增感染數超過1,000例）的GDP，合計占全大陸的比重高達55.1%，部分地區的疫情還會延續到5月，需予以重視。

盛松成表示，受本輪疫情影響較為嚴重的上海、深圳為長三角和珠三角的核心城市，是中國內外循環的重要樞紐。以上海為例，疫情對上海口岸集疏運能力形成制約，而上海周邊的江蘇昆山、蘇州都是製造業重地，這意味著疫情帶來的外溢效應也會比較明顯，尤其是對供應鏈的影響。

文章稱，這波疫情不僅具有區域外溢效應，而且還有時間遞延效應。若供應鏈停擺時間過長，將至少產生兩個危害：一、眾多小微製造業企業的生存將受到嚴重威脅；二、全球供應鏈可能加速調整。他警告，這些都會在一定程度上削弱中國的競爭優勢。

盛松成與其研究團隊預期，今年第2季，中國經濟增速將在2.1%左右，上半年GDP增速預計在3.5%左右。他強調，現在要預測今年全年經濟增速比較困難，意義也有限。因為無論政策、還是國內外環境，都不是一成不變的，但預計下半年中國經濟將明顯好於上半年。

不過，實現這一目標的前提是：一、在較短時間內有效控制住疫情，並嚴防疫情再次反彈，盡早全面復工復產；二、積極的財政政策加快落實，貨幣政策有效配合財政政策，在防風險的前提下，全力支持經濟恢復和發展；三、保持政策的連續性和穩定性，在全社會範圍內提振信心、改善預期。