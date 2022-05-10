南島語族跟大陸無關？陸學者：「南來說」早被學界摒棄

南島語族的起源，深受兩岸學界關注，對此大陸學者在學術期刊上撰文表示，南島語族的「南來說」早已被摒棄，越來越多證據表明南島語族源於大陸華南與東南沿海。

廈門大學歷史系教授董建輝與廈門大學人類學與民族學系徐森藝，近日聯合在大陸社科院旗下中國歷史研究院主辦之《歷史評論》發表文章《「台獨」分子「南向認親」認錯了門》，指出南島語族南來說，包含三個類別：「中南半島說」、「西新幾內亞說」以及「密克羅尼西亞說」，分別由荷蘭學者、美國學者以及英國學者用語言詞彙學的方式歸納提出。

但兩位作者強調，「以上三種說法均有缺陷」，例如「中南半島說」在衡量南島語的時候，沒有考慮可能曾經使用南島語而現在已經消失或保留不明顯的地區，比如大陸壯侗語地區、閩南語地區；「西新幾內亞說」的理論基礎「變異即原相」也沒得到充分論證，更難以排除同源字誤判的可能；最後「密克羅尼西亞說」則缺乏實質性證據。

作者表示，目前已經有越來越多考古學、人類學、語言學證據支援南島語族起源於大陸華南或東南沿海的觀點，其中特別清楚表明台灣少數民族起源於大陸南方。

在考古學方面，作者指出，早在20世紀上半葉，奧地利考古學家戈爾登、美國人類學家拜耶、日本學者金關丈夫和鹿野忠雄等通過比對考古資料，初步認識南島語族文化蘊含中國大陸因素。張光直則運用台灣新石器時代考古資料，將南島語族的發源地直指大陸東南沿海和台灣地區，尤其通過對比台灣大坌坑文化與同時期福建和廣東沿海的新石器時代文化特徵，他認為台灣是整個南島語族最早起源地之一，而大坌坑文化的起源則可以推溯到大陸東南沿海。近年來，陳支平等通過比對兩岸考古新發現，認為南島語族源自大陸東南沿海。

而在分子人類學方面，2011年底在馬祖北竿亮島發現的「亮島人」引發廣泛關注。人類遺傳學學者斯托金等根據分子生物學檢測方法，判定「亮島人」線粒體的單倍群類型均出現在台灣少數民族遺傳基因中，這證明「亮島人」與台灣少數民族之間有親緣關係。大陸中國科學院古脊椎動物與古人類研究所通過分析大陸南部和台灣海峽若干島嶼上人類古基因組資料，認為最早南島語系群起源于福建及其毗鄰地區。研究還發現，距今8400年前的福建漳平「奇和洞人」與現今阿美族和泰雅族有緊密遺傳聯繫。

最後，語言學上，美國語言學家班尼迪克1942年就比較南島語與侗台語，論證了兩者的同源關係，推斷它們共同起源於大陸華南地區。大陸學者倪大白選用壯侗語系的壯傣、侗水、黎三個語支，與南島語系的印尼語、台灣阿美語和布農語、海南島三亞回族語展開詞源比較研究，得出「侗台語與南島語同出一源」等結論。1990年代，法國語言學家沙加爾提出「漢藏語系和南島語系同源」的觀點，並不斷修正和擴充其語言學理論，發展出「漢—南同源論」、「漢—藏緬—南島語系假說」、「東亞超級語系假說」，得到不少學者的支持。