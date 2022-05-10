中證監信心喊話鼓勵大股東增持 陸股三大指數由黑翻紅

大陸股市近來持續疲弱，上證綜指10日開盤再度跌破3,000點整數關口。但在央視新聞播出中國證監會副主席王建軍的專訪，對市場信心喊話並釋出多項政策利多後，陸股三大指數迅速走升並集體翻紅，創業板指漲幅更一度超過2.5%。

央視新聞指出，今年以來，A股出現較大波動，市場信心受挫，主要是受俄烏衝突、美國升息，以及近期中國大陸本土疫情反覆和經濟下行壓力加大的影響，內外部因素交織共振，市場存在一定的過度反應。

對於如何看待當前和未來一段時間的市場形勢？王建軍在專訪中說，總的看，各類風險因素對A股的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。

他指出，從基本面看，今年以來，中國經濟延續恢復態勢，近一段時間物流和產業鏈供應鏈正有序有力恢復，中國經濟穩中向好的趨勢沒有改變。

從政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，房地產、平台經濟、規範和引導資本健康發展等方面的積極信號，有利於穩定各方面預期。

從資本市場自身看，上市公司復工復產進度加快，業績穩健增長。A股估值總體低於境外市場，滬深300的股息率達2.8%，與大陸10年期國債收益率相當。

王建軍強調，目前大陸股市槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回。下一步，證監會將穩步推進股票發行註冊制改革，支持符合條件的平台企業在境內外上市，加快推出科創板做市商制度，拓寬基礎設施公募REITs的試點範圍，研究推出北交所指數和混合交易制度。

他表示，證監會還將會同國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產；推動交易所債券市場支持企業合理融資需求；鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產品。此外，還要積極引入中長期資金。

王建軍並提出，證監會將推動社保、保險、銀行理財等機構提高權益投資比例，抓緊推進個人養老金投資公募基金的相關制度落地。此外，還將豐富和完善期貨品種，發揮好期貨市場價格發現和風險管理的作用，服務「保供穩價」工作。

針對陸股3月出現外資淨流出，王建軍稱，4月已轉為淨流入。他指出，從歷史經驗看，外資有進有出是正常現象，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入，表明外資看好A股的長期投資價值，也反映外資對中國經濟長期向好的信心。

王建軍表示，未來證監會將推出更多擴大開放的務實措施，優化拓展境內外資本市場互聯互通，拓寬「滬港通」和「深港通」的標的範圍，抓緊把ETF納入標的，拓展和優化「滬倫通」機制，推動上市公司互聯互通存托憑證的發行上市。