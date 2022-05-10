官方唱好！陸證監會：A股風險可控外資持續淨流入

大陸中國證監會副主席王建軍稱，目前中國大陸A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入態勢，短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。

據央視新聞，王建軍表示，政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，下一步中證監將在國務院金融委的統一指揮協調下，着力穩預期、穩市場主體、穩資金面、穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。

他稱，中證監將穩步推進股票發行註冊制改革，支持符合條件的平台企業在境內或者境外上市，加快推出科創板做市商制度，拓寬基礎設施公募REITs的試點範圍，研究推出北交所指數和混合交易制度。

他並指出，要發揮市場內在穩定機製作用，會同大陸國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產。

針對可能對資本市場產生重大影響的政策，他表示，將加強大陸跨部委溝通協調，爭取政策協同；制定防範化解資本市場重點領域風險工作預案，守住不發生系統性風險的底線。

對於外資進出A股的情況，王建軍則表示，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。

針對疫情對許多上市公司經營的影響，王建軍稱，中證監將研究出台新的政策舉措，支持受疫情影響嚴重的地區和行業加快恢復發展，支持上市公司通過再融資、併購重組等方式克服疫情影響，快速走出困境。

此外，他強調，中長期資金是保持資本市場穩定健康運行的壓艙石，中證監將繼續採取措施引入中長期投資者。