快訊

用戶成原始人暴怒！台灣之星斷訊1小時多 公司說明：台電設備故障

中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

官方唱好！陸證監會：A股風險可控外資持續淨流入

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方證監會稱，A股風險可控外資持續淨流入。（路透社資料照）
大陸官方證監會稱，A股風險可控外資持續淨流入。（路透社資料照）

大陸中國證監會副主席王建軍稱，目前中國大陸A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入態勢，短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。

據央視新聞，王建軍表示，政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，下一步中證監將在國務院金融委的統一指揮協調下，着力穩預期、穩市場主體、穩資金面、穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。

他稱，中證監將穩步推進股票發行註冊制改革，支持符合條件的平台企業在境內或者境外上市，加快推出科創板做市商制度，拓寬基礎設施公募REITs的試點範圍，研究推出北交所指數和混合交易制度。

他並指出，要發揮市場內在穩定機製作用，會同大陸國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產。

針對可能對資本市場產生重大影響的政策，他表示，將加強大陸跨部委溝通協調，爭取政策協同；制定防範化解資本市場重點領域風險工作預案，守住不發生系統性風險的底線。

對於外資進出A股的情況，王建軍則表示，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。

針對疫情對許多上市公司經營的影響，王建軍稱，中證監將研究出台新的政策舉措，支持受疫情影響嚴重的地區和行業加快恢復發展，支持上市公司通過再融資、併購重組等方式克服疫情影響，快速走出困境。

此外，他強調，中長期資金是保持資本市場穩定健康運行的壓艙石，中證監將繼續採取措施引入中長期投資者。

外資 資本市場 上市公司

延伸閱讀

陸白酒業財報 迎開門紅

三家上市公司產業類別調整

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲南韓原廠支持

永豐金公司治理 躋身上市前5%

相關新聞

Z世代開漢服店 國潮注入活力

綾羅綢緞，翠玉珍珠，古風桌椅，擺設成小而美的漢服店。山東濟南市大明湖畔，這家「Z世代」經營的漢服店受到歡迎。

廣東一公司「520」帶薪放假 催員工談戀愛生孩子

廣東天地壹號飲料股份有限公司發布520帶薪休假通知，並鼓勵員工利用假期談戀愛。對此，該公司人力資源管理中心工作人員告訴記...

馬斯克回應中國版「馬斯克」：我想見見這個人

特斯拉創始人馬斯克有了「中國版的分身」，美國時間5月9日，推特上有網友發布埃隆．馬斯克（Elon Musk）和「中國版」...

人民幣大貶 陸央行：保持匯率在合理水平上基本穩定

在人民幣兌美元連日大貶後，大陸央行人民銀䈩昨天（9日）發佈報告稱，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的...

中越中藥材專列 首發抵廣西

5月8日一列從越南同登始發的中藥材專列駛抵廣西憑祥鐵路口岸，專列共裝載中藥材雞血藤9櫃，總重95.4噸。這是中國大陸開行...

興泉鐵路貫通 推動贛閩發展

隨著最後一組500公尺長鋼軌鋪設到路基上，途經福建、江西兩省14個革命老區縣的興（國）泉（州）鐵路8日全線鋪軌貫通，為全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。