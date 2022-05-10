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人民幣大貶 陸央行：保持匯率在合理水平上基本穩定

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
人民銀行表示，要用好政政工具增強信貸增長穩定性。(路透資料圖片)工具增強信貸增長穩定性。(路透資料圖片)
人民銀行表示，要用好政政工具增強信貸增長穩定性。(路透資料圖片)工具增強信貸增長穩定性。(路透資料圖片)

在人民幣兌美元連日大貶後，大陸央行人民銀䈩昨天（9日）發佈報告稱，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念，保持外匯市場正常運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

根據中新社，央行發佈的2022年第一季度中國貨幣政策執行報告指出，2022年以來，跨境資本流動和外匯供求基本平衡，市場預期總體平穩。市場在人民幣匯率形成中起決定性作用，人民幣匯率雙向波動、彈性增強，發揮了宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。第一季，人民幣匯率以市場供求為基礎，對一籃子貨幣匯率有所升值。

報告說，要完善企業匯率風險管理服務，指導金融機構基於實需原則和風險中性原則積極為中小微企業提供匯率避險服務，降低企業避險保值成本，加強自身外匯業務風險管理，維護外匯市場平穩健康發展。

報告還提出，要持續穩慎推進人民幣國際化，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，深化對外貨幣合作，發展離岸人民幣市場。開展跨境貿易投資高水平開放試點，提升跨境貿易投資自由化、便利化程度，穩步推進人民幣資本項目可兌換。

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