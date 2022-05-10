寧夏第二批重大項目開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「2022年寧夏第二批重大項目開工」，5月8日，隨著寧夏回族自治區黨委書記梁言順的宣布，總投資3308億元（人民幣，下同）的886個重大項目，在寧夏五市及寧東的23個分會場同時按下啟動鍵，掀起抓高質量發展的熱潮。

中新社報導，2022年寧夏第二批重大項目集中開工現場推進會在吳忠市鹽池縣舉行，主會場設在正泰集團股份有限公司在鹽池縣建設的6GW新能源裝備製造產業園。正泰集團將在鹽池投資293億元建設6GW新能源裝備製造產業園和5GW的太陽能發電項目，朝著千億目標帶動產業鏈夥伴合力打造矽料、拉棒切片、電池等太陽能全產業鏈，並推動更多的太陽能治沙、多能互補、綠電園區、源網荷儲一體化等項目落地實施。

此次集中開工的第二批重大項目，傳統產業改造提升項目89個，總投資282億元；新興產業培育發展項目65個，總投資325億元；產業擴規提質項目114個，總投資1148億元；服務業提效升級項目233個，總投資1373億元；四大提升行動項目193個，總投資73億元；基礎設施體系建設項目192個，總投資107億元。

人民幣 太陽能發電

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