廣西東南亞語種人才 搶抓RCEP機遇

畢業季將至，今年大陸大學畢業生人數首次突破千萬，規模再創歷史新高。在嚴峻複雜的就業形勢下，曾被視為「香餑餑」的東南亞小語種人才就業情況如何？

中新社報導，作為中國大陸—東協開放合作的前沿和窗口，多年來廣西培養了大批東南亞小語種人才。目前廣西的大學已開設印尼語、柬埔寨語、泰語、緬甸語、寮國語、越南語和馬來語等7種東南亞小語種專業，在校生超過3600名，其中泰語和越南語專業最為熱門，學生人數占比超過80%。

隨著一帶一路建設推進，廣西充分發揮區位獨特優勢，積極深化與東協貿易合作，東南亞小語種專業人才一度走俏就業市場。2017年至2021年，近5年廣西東南亞小語種專業大學畢業生就業率超過90%。

廣西教育廳相關負責人介紹，近年來，受畢業生規模劇增、疫情和經濟下行多重因素相加影響，畢業生就業形勢更加複雜嚴峻，東南亞小語種人才就業面臨一冷、一難兩大困難。

一冷，是由於疫情對旅遊、貿易、會展、投資和其他服務行業的影響，中國大陸—東協相關行業吸納東南亞小語種人才能力下降，就業市場需求將迎短期寒潮。一難，是疫情防控嚴峻，大陸國內外目標用人單位和畢業生不能跨國、跨區域、跨校流動參加招聘活動，供需資源難以聚合，直接限制了小語種人才東南亞國際市場開拓。

不過，上述負責人分析，隨廣西搶抓《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施和中國大陸—東協自由貿易區3.0版建設歷史性機遇，貨物貿易、服務貿易、電子商務、經濟技術合作等方面需要更多東南亞小語種專業人才。東南亞小語種人才就業空間依然廣闊。

廣西大學外國語學院東南亞語系副主任盧錦纓表示，該校2007年開始開設非通用語種專業。雖然疫情形勢嚴峻，該校越南語專業每年仍保持100%的就業率。這說明越南語專業人才缺口一直很大。