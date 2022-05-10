蘇州設專班 解疫情「三鏈」不暢

力保產業鏈穩定，精準紓困解難，快速復工達產……疫情之下，擁有80多萬戶企業的製造業重鎮蘇州，瞄準企業急難愁盼，及時完善制度設計，創新應用資訊化手段，以專班專業服務幫助企業打通經營發展堵點，築牢產業競爭優勢，確保經濟穩定增長。

新華社報導，物流鏈不通，供應鏈受阻，產業鏈就難以穩定。疫情期間，蘇州設立穩定重點產業鏈供應鏈工作專班，著力破解「三鏈」不暢難題。各縣區同步完善上下聯動工作機制，多部門協同為企業服務。江蘇沙鋼集團有限公司辦公室主任助理秦良政說，專班已成為企業表達訴求的重要管道，不少共同訴求很快變成政府的工作舉措。

愛爾鈴克鈴爾汽車部件（中國）有限公司每天要對接200多家供貨商和70多家客戶，大量原材料和產成品需要進出，但物流不暢一度影響企業生產。公司負責人陳虎說，企業找到相關部門反映困難，政府部門不僅成立物流保障專班，開發上線24小時貨運資訊審核平台，還安排專人在高速路口對接，有效解決了企業貨運難題。

蘇州還引導企業積極利用本地資源。4月23日，蘇州上線「蘇鏈通」平台，幫助企業進行生產資料和物流的供需對接。目前，平台已有註冊用戶近5千個，註冊車輛2600多輛，發布供需資訊上萬條。

蘇州發布企業加快復工復產工作指引，細化組織管理、防控方案、核酸檢測等九個方面的工作要求。江蘇東渡紡織集團有限公司負責人徐艷說，政府復工的標準明確、細則詳盡，讓企業拿起來就能用得上。

截至5月6日，蘇州全市1萬2486家規上工業企業復工率達99.7%。