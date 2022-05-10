上海紓困貸款 近2月發千餘億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海汽車業穩步推進復工復產。圖為上海加冷松芝汽車空調股份有限公司作業員在生產車間裝配線上忙碌。（新華社）
上海汽車業穩步推進復工復產。圖為上海加冷松芝汽車空調股份有限公司作業員在生產車間裝配線上忙碌。（新華社）

「自3月份以來，上海各金融機構向731家抗疫物資保供企業、物流企業發放貸款335億元（人民幣，下同）；向餐飲零售、旅遊運輸等受疫情影響的1萬多家企業發放貸款723億元。」中國人民銀行上海總部黨委委員余文建在8日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控記者會上，介紹了近期對小微企業等受困市場主體的金融支持情況。

新華社報導，近期，上海正在有序推動復工復產復市，在助力企業和個人紓困、維護金融市場平穩運行方面，各類金融支持政策持續推進，近2個月紓困貸款合計已發放千餘億元。

余文建表示，在支持個人方面，中國人民銀行明確要求對因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的逾期信貸業務不作為逾期記錄報送；對受疫情影響暫時失去收入來源的個人，依調整後的還款安排報送徵信記錄；已經報送的，按徵信糾錯程序予以調整。

上海銀保監局黨委委員、副局長曹光群表示，針對部分企業和市民「增貸款」和「降成本」的訴求，要求做到應貸盡貸。截至今年一季度末，上海市主要大中型中資銀行普惠貸款餘額超過6400億元，同比增長30%；上海普惠型小微企業貸款利率約4.96%，為全大陸最低地區之一。

針對部分企業和市民「還款難」「續貸難」的現狀，要求做到應續盡續。今年一季度，上海市中資商業銀行通過無還本續貸、隨借隨還等方式，累計投放無縫續貸1992億元，其中無還本續貸同比增長109%；對困難企業實施延後還款超過81億元，累計為2萬多筆個人住房貸款提供了延後還款服務。

此外，各金融市場也積極發揮直接融資管道作用，通過建立綠色通道、減免手續費、開展線上受理等方式助力企業紓困解難。

據悉，上海證券交易所建立債券發行綠色通道；中國外匯交易中心全額免除中小微企業外匯衍生品交易手續費；上海期貨交易所免收全部期貨品種交割手續費；上海票據交易所引導會員機構線上辦理業務並拓展線上受理範圍；中國銀聯實行銀聯二維碼交易手續費折扣的扶助計劃；上海證券期貨基金在確保行業平穩運行的基礎上，積極為上海企業復工復產和經濟發展提供支持。

上海市地方金融監管局副局長管小軍表示，下一步上海金融業將根據企業的新情況、新需求，不斷推出有針對性的舉措，全力做好金融支持工作。

上海 疫情 中國人民銀行

延伸閱讀

上海活人被裝屍袋 開死亡診斷書醫師無看診能力

亞電Q1每股賺0.41元 上海昆山封城影響營收獲利

陸駐法大使指台灣防疫「躺平」：對比上海防疫自有公論

上海解封遙遙無期：如何逃離中國的「潤學」正夯？

相關新聞

台對陸貿易前4月 順差557億美元

在海外生產逐漸恢復、大陸國內生產、物流受疫情擾動等因素的影響下，中國大陸四月出口增速明顯放緩。大陸海關總署昨公布數據顯示...

上海紓困貸款 近2月發千餘億

「自3月份以來，上海各金融機構向731家抗疫物資保供企業、物流企業發放貸款335億元（人民幣，下同）；向餐飲零售、旅遊運...

Z世代開漢服店 國潮注入活力

綾羅綢緞，翠玉珍珠，古風桌椅，擺設成小而美的漢服店。山東濟南市大明湖畔，這家「Z世代」經營的漢服店受到歡迎。

中越中藥材專列 首發抵廣西

5月8日一列從越南同登始發的中藥材專列駛抵廣西憑祥鐵路口岸，專列共裝載中藥材雞血藤9櫃，總重95.4噸。這是中國大陸開行...

興泉鐵路貫通 推動贛閩發展

隨著最後一組500公尺長鋼軌鋪設到路基上，途經福建、江西兩省14個革命老區縣的興（國）泉（州）鐵路8日全線鋪軌貫通，為全...

蘇州設專班 解疫情「三鏈」不暢

力保產業鏈穩定，精準紓困解難，快速復工達產……疫情之下，擁有80多萬戶企業的製造業重鎮蘇州，瞄準企業急難愁盼，及時完善制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。