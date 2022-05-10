上海紓困貸款 近2月發千餘億

「自3月份以來，上海各金融機構向731家抗疫物資保供企業、物流企業發放貸款335億元（人民幣，下同）；向餐飲零售、旅遊運輸等受疫情影響的1萬多家企業發放貸款723億元。」中國人民銀行上海總部黨委委員余文建在8日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控記者會上，介紹了近期對小微企業等受困市場主體的金融支持情況。

新華社報導，近期，上海正在有序推動復工復產復市，在助力企業和個人紓困、維護金融市場平穩運行方面，各類金融支持政策持續推進，近2個月紓困貸款合計已發放千餘億元。

余文建表示，在支持個人方面，中國人民銀行明確要求對因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的逾期信貸業務不作為逾期記錄報送；對受疫情影響暫時失去收入來源的個人，依調整後的還款安排報送徵信記錄；已經報送的，按徵信糾錯程序予以調整。

上海銀保監局黨委委員、副局長曹光群表示，針對部分企業和市民「增貸款」和「降成本」的訴求，要求做到應貸盡貸。截至今年一季度末，上海市主要大中型中資銀行普惠貸款餘額超過6400億元，同比增長30%；上海普惠型小微企業貸款利率約4.96%，為全大陸最低地區之一。

針對部分企業和市民「還款難」「續貸難」的現狀，要求做到應續盡續。今年一季度，上海市中資商業銀行通過無還本續貸、隨借隨還等方式，累計投放無縫續貸1992億元，其中無還本續貸同比增長109%；對困難企業實施延後還款超過81億元，累計為2萬多筆個人住房貸款提供了延後還款服務。

此外，各金融市場也積極發揮直接融資管道作用，通過建立綠色通道、減免手續費、開展線上受理等方式助力企業紓困解難。

據悉，上海證券交易所建立債券發行綠色通道；中國外匯交易中心全額免除中小微企業外匯衍生品交易手續費；上海期貨交易所免收全部期貨品種交割手續費；上海票據交易所引導會員機構線上辦理業務並拓展線上受理範圍；中國銀聯實行銀聯二維碼交易手續費折扣的扶助計劃；上海證券期貨基金在確保行業平穩運行的基礎上，積極為上海企業復工復產和經濟發展提供支持。

上海市地方金融監管局副局長管小軍表示，下一步上海金融業將根據企業的新情況、新需求，不斷推出有針對性的舉措，全力做好金融支持工作。