興泉鐵路貫通 推動贛閩發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著最後一組500公尺長鋼軌鋪設到路基上，途經福建、江西兩省14個革命老區縣的興（國）泉（州）鐵路8日全線鋪軌貫通，為全線開通運營奠定堅實基礎。

中新社報導，興泉鐵路2017年4月開工建設，正線全長464.16公里，設計時速160公里，全線橋隧比高達87.05%，是客貨共線的大陸國家Ⅰ級電氣化鐵路。該線路興國至清流段2021年9月底先期開通，此次鋪軌貫通的清流至泉州段今年9月將具備開通運營條件。

興泉鐵路是大陸東南沿海通往中西南地區鐵路通道的重要組成部分，是一條以服務策應贛州、閩西革命老區高質量發展示範區建設的區域客貨共線鐵路。

相關人士稱，這條鐵路通車後，將完善區域路網布局，推動贛閩兩省革命老區經濟發展形成新格局，提升東南沿海交通運輸能力，方便老區物產通過泉州港、粵港澳大灣區走向世界。

閩西、贛州是海內外客家人重要的祖籍地。在香港打拚的福建寧化籍客家鄉親鍾濤說，興泉鐵路將推動寧化等「客家祖地」聯通沿海鐵路網，助力海內外客家鄉親返鄉尋根謁祖、投資興業。

福建 香港

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