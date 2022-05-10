中越中藥材專列 首發抵廣西

5月8日一列從越南同登始發的中藥材專列駛抵廣西憑祥鐵路口岸，專列共裝載中藥材雞血藤9櫃，總重95.4噸。這是中國大陸開行的首趟中越班列「中藥材進口專列」，將進一步提速中國大陸—東協中醫藥產業合作。

中新社報導，南寧海關隸屬憑祥海關監管科科長王偉復指出，作為開展中國大陸—東協傳統醫藥交流合作的重要門戶，廣西已成為東協中藥材進口的主通道。近年來，從廣西各口岸入關的東協中藥材品種和數量迅猛增長。2021年廣西共進口東協中藥材6809.1噸，同比增加329%。其中，憑祥鐵路口岸作為廣西東協中藥材進口的主要口岸，2022年一季度，累計進口東協中藥材1590.4噸，同比增加487.2%。

王偉復分析，隨著中越中藥材進口班列的常態化運營，將進一步鞏固廣西中藥材落地加工企業的原料供給，加深中國大陸與越南在中醫藥領域的合作，為憑祥等邊境口岸的落地加工發展及產業園發展注入新活力。

廣西中品世國實業集團有限公司董事長王銘瑋表示，東協進口中草藥材專列常態化開通後，該公司將進一步推動東協中藥材進口加工、來料加工、保稅加工等各項業務開展。

為保障該班列順利開行，憑祥海關協調鐵路場站，有效疏導到發站車輛，為該班列設立快速通關專窗，專人對接辦理，確保班列報關單申報、艙單處置、物流監管等過程無縫銜接，進一步提高通關放行的效率。