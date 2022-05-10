Z世代開漢服店 國潮注入活力

綾羅綢緞，翠玉珍珠，古風桌椅，擺設成小而美的漢服店。山東濟南市大明湖畔，這家「Z世代」經營的漢服店受到歡迎。

新華社報導，舒秋紅是這家漢服店的老闆，她是貴州來的苗族姑娘，自小對傳統民族服飾感興趣。「這套是明朝的制式，典型特徵是交領右衽，而這套是宋朝的制式…」她對店裡的漢服如數家珍。

「我和好多顧客都成了朋友，大家有相同的愛好，我們還經常交流漢服簪花的款式、製作技藝。」舒秋紅說，從事漢服行業後，發現「同道中人」不在少數，熱愛傳統文化的年輕人正推動「美麗事業」不斷發展。

在中國大陸，越來越多像舒秋紅這樣的「Z世代」從事漢服等相關服飾行業。

在首屆中國國際消費品博覽會上，眾多融入潮流元素的大陸國貨分外亮眼，引人駐足。（新華社）

據指出，1995年到2009年出生的人口被稱為「Z世代」。大陸「Z世代」人口數量近3億。專家認為，如此龐大且具有活力的消費群體，正深刻影響大陸的消費市場。

研究顯示，「Z世代」的消費更自由，他們對漢服、手辦等小眾消費領域的消費意願較強，也更注重「國潮熱」在文化宣傳和促進文化創新方面的作用，這給傳統服飾、美妝等細分行業「跨界國潮」注入新活力。

隨著「國潮風起」，大陸國產品牌尤其是化妝品品牌在設計產品時，開始在產品用料、款式、風格等多個層面進行調整。大陸國產品牌紛紛賦予產品文化價值，故宮、哪吒、三星堆等優秀文化元素為品牌增色，在傳播優秀傳統文化的同時，也幫品牌打造適合年輕消費者口味的「破圈」之作，實現雙贏。

做成同心鎖或印刷古典繪畫的口紅，印上浮雕的眼影、腮紅…花鳥蟲魚等傳統紋飾正成為護膚品、彩妝的「絕配」。近兩年，百雀羚等化妝品老字號隨著電商經濟興起而復甦，大陸眾多新興國產化妝品品牌進軍海內外市場。大陸國產小眾品牌不僅以質量好、性價比高而取勝，更以與國風美學相結合的「高顏值」外表而吸睛。

「不僅是化妝品，更是藝術品」「古風妝容和漢服更配」「顏值絕了，真的是從細節在體現中國文化，質量也好」「國風還是得國人做」「浮雕精緻到捨不得用」……在年輕人聚集的線上社區，國潮化妝品好評如潮。

專家認為，「Z世代」願意為愛好消費，也更容易被高性價比的產品打動，反映「Z世代」對大陸國產品牌的認同。

核心技術依舊是決定產品質量和受歡迎程度的重要因素，也不斷助推企業創新。走進位於山東的華熙生物科技有限公司，傳統文化符號、先進製造技術、「美麗經濟」和新零售跨界融合，凝結出備受歡迎的「爆款」產品。

數據顯示，2021年，華熙生物旗下護膚品牌潤百顏營收同比增長117.42%，是年輕女性消費者的「心頭好」。業務增長的「秘密武器」是技術研發。