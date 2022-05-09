陸工信部發文 加大中小微企業紓困

為應對嚴峻的本土疫情挑戰，大陸工信部9日發布《加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施》，提出十項工作內容，包括安排專項資金、補貼，以及加強重點產業鏈供應鏈「白名單」制度和鼓勵綠色智慧家電、綠色建材下鄉和公共領域車輛電動化城市試點示範等，努力擴大市場需求。

大陸工信部坦言，近期，受外部環境複雜性不確定性加劇、國內疫情多發等影響，市場主體特別是中小微企業困難明顯增加，生產經營形勢不容樂觀，迫切需要進一步採取有力措施幫扶中小微企業紓困解難，實現平穩健康發展。

大陸工信部首先提出，各地要積極安排中小微企業和個體工商戶紓困專項資金，加大對受疫情影響暫時出現生產經營困難的中小微企業和個體工商戶的支持，向困難企業和個體工商戶提供房屋租金、水電費、擔保費、防疫支出等補助並給予貸款貼息、社保補貼等。

措施還提到，2022年國有大型商業銀行力爭新增普惠型小微企業貸款人民幣1.6兆元，還要發揮政府性融資擔保機構作用，擴大對中小微企業和個體工商戶的服務覆蓋面，並支持銀行、期貨公司為中小微企業提供避險、風險管理服務等。

措施指出，要展開防範和化解拖欠中小企業帳款專項行動，做好大宗原材料保供穩價、加強生產要素保障。大陸工信部表示，要將處於產業鏈關鍵節點的中小微企業納入重點產業鏈供應鏈「白名單」，重點加強對企業人員到廠難、物料運輸難等阻礙復工達產突出問題的協調解決力度。

大陸工信部還提出，2022年，對中小微企業寬頻和專線平均資費再降10%，加強數位化轉型培訓，並要鼓勵展開綠色智慧家電、綠色建材下鄉活動和農產品產地市場建設，大力支持開展公共領域車輛電動化城市試點示範，努力擴大市場需求。同時，深入展開中小企業服務行動和中小企業服務月活動，主動幫助企業解決問題。