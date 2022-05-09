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業內：中國大陸封控嚴重影響MacBook Pro出貨

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蘋果MacBook Pro。歐新社
蘋果MacBook Pro。歐新社

集微網消息，據供應鏈消息人士稱，廣達在中國上海的工廠生產MacBook Pro 的產能目前仍未完全恢復，現在訂購蘋果筆記本電腦的消費者可能要到7月中旬才能收到設備。

據digitimes報道，廣達是蘋果14英寸和16英寸 MacBook Pro 的唯一組裝商，這些設備在上海工廠生產。

此前蘋果分析師郭明錤就已表示，廣達幾乎是蘋果 MacBook的唯一代工廠，因此在蘋果主要產品線中，蘋果MacBook因廣達停工期間受到的影響最大。自防疫封控以來，MacBook Pro大部分型號交貨時間增加了三到五周。

該報道指出，下游組裝商可能已經恢復生產線，但其中許多仍面臨零部件供應不足的問題，不僅如此，還面臨物流不順暢的問題，蘋果等公司的一些供應商已經將運輸方式從海運改為空運，以縮短運輸時間。

上海

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