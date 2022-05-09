陸4月出口放緩至3.9% 前4月台對陸順差逾500億美元

大陸海關總署9日公布數據顯示，按美元計，今年4月出口年增3.9%，好過預期，但增速較3月的14.7%大幅放緩；4月進口年增率持平，上月為微降0.1%。顯示受疫情影響，大陸供應鏈壓力抬升波及4月工業生產，繼而拖累出口，而疫情衝擊擾動內需，也讓進口繼續承受壓力。

大陸4月進出口總值為1.98兆美元，年增10.1%。其中，出口1.09兆美元，年增12.5%；進口8814.2億美元，年增7.1%；貿易順差2129.3億美元，增加42.3%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，在大陸外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻的形勢下，前4個月外貿進出口仍保持增長，有進出口實績的外貿企業數量按年增加4.7%。充分體現大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變的特點，大陸實現全年外貿保穩提質目標仍然有較好支撐。

兩岸貿易部分，根據大陸海關總署數據，今年前4月，兩岸貿易總額年增12.8%。其中，台灣對大陸出口總額829.58億美元，年增12.3%，自大陸進口總額272.53億美元，成長14.4%，台灣對大陸享有順差達557億美元。

李魁文還提及，大陸對東協、歐盟、美國、韓國分別進出口人民幣1.84兆元、1.73兆元、1.56兆元和7649.2億元，分別年增7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。東協繼續是第一大交易夥伴，占外貿總值的14.6%。

澎湃新聞報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，3月中下旬以來，境內散發病例對產業鏈供應鏈、貨運物流產生一定阻滯，加上能源大宗商品市場波動，預計外貿進出口短期存在一定波動。

興業研究宏觀研究部指出，受疫情反彈影響，全大陸供應鏈壓力抬升，市場出貨量下降。同時，全大陸第一大貨櫃港口上海港擁堵加深，貨物出口運輸成本抬升。