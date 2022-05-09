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大陸4月中小企業發展指數88.3 月降0.3點

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸4月中小企業發展指數88.3，月降0.3點，圖為台商生產線上檢測產品。記者林宸誼／攝影
大陸4月中小企業發展指數88.3，月降0.3點，圖為台商生產線上檢測產品。記者林宸誼／攝影

大陸中小企業協會9日發布，受到企業大面積停工停產，產業鏈供應鏈受到衝擊，特別是中小微企業生產經營困難加深、開工率和發展信心不足等問題，4月中小企業發展指數（SMEDI）為88.3，較上月繼續下降0.3點，低於2021年同期水準。

澎湃新聞報導，8個分行業指數中，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸電腦軟體業和住宿餐飲業指數，分別比上月下降0.5、0.3、0.3、0.1、0.1、0.3和0.1點，只有房地產業指數微升0.1點。

同時8個分行業指數均處於景氣臨界值100以下，並以住宿餐飲業指數仍處於最低位。

中小企業協會認為，3月下旬以來，大陸境內疫情加上烏克蘭危機導致風險挑戰增多，讓經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

值得關注的是，本輪疫情嚴重地區主要集中於東部經濟重鎮，企業大面積停工停產，產業鏈供應鏈受到較大衝擊，大宗商品價格高位運行，企業消化成本難度加大，特別是中小微企業生產經營困難加深、開工率和發展信心不足、預期偏弱等問題尤為突出。

疫情 餐飲業

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