珠海金灣63項目簽約 總投資逾1800億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

7日，珠海市金灣區（珠海經濟技術開發區）產業發展大會暨重點項目簽約儀式在金灣區市民服務中心舉行。大會進行了一系列的簽約儀式，包括重點項目、銀企合作、載體建設、園區配套、智庫服務等在內的63個項目在會上集中簽約動工，總投資合作金額超過1800億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當天，欣旺達、興森快捷、新宙邦科技、銳駿半導體、宏昌電子、賽緯電子、中力新能源、鈞崴電子、優巨新材料、孚延盛科技等10個項目代表與金灣區政府簽訂合作框架協議。簽約項目涵蓋新能源、新材料、電子信息等領域。其中，欣旺達動力電池項目總投資120億，是本次簽約投資額最大的招商引資項目。

金灣區還發布落實「產業第一」的九大系列政策，並進行了詳細解讀。這些系列政策涉及金融、土地、園區等多個產業發展領域。其中，《金灣區（開發區）關於落實「產業第一、項目為王」實施意見》（實施意見）作為綱領性文件，明確了金灣產業發展的路徑圖。

根據《實施意見》，到2025年，金灣區要實現規模以上工業總產值超過4000億元，規模以上工業企業1000家，高科技企業900家的倍增目標。

開發區 半導體 人民幣

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