海南自貿港利多 台青創業加大拓展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「大陸經濟韌性強，我準備今年在海南開第三家牛排店。」在瓊創業的台灣青年黃煜享說，海南自貿港建設為台青帶來機遇，他正在加大推廣市場，看重的是海南未來消費增長。

中新社報導，今年台灣青年參與海南自貿港建設體會交流活動7日在海口舉行。20餘名駐瓊台青分享各自的追夢故事和創業經歷，增進對海南自貿港建設的瞭解。

台商二代謝明志於2020年在海口註册一家新物質材料科技公司，引進德國技術，將廢棄稻殼變身環保建材。謝明志說，海南環保生態循環經濟潛力大，在自貿港諸多利好政策的支持下，其企業將開拓國內及國際市場。

「我們要立足新發展階段，抓住機遇、轉型升級。」在一家漁業公司擔任研發部經理的台青林俊賢說，在瓊工作10年，他見證了海南的快速發展，也受益於同等待遇的逐步落實。目前該公司正在轉型做出口轉內銷，他將與其他台商合作開設水產體驗館。

台青任芝瑩分享道，父親在20世紀90年代帶全家赴瓊發展。如今，任芝瑩在海南從事水生態修復工作。她認為，台青在大陸創業，要積極融入當地，廣交朋友，瞭解當地文化和創業環境，這樣有利於事業平穩起步，當下來大陸築夢正當時。

據海南省台辦介紹，高科技產業、現代服務業、現代農業、旅遊業等當下正成為台商投資海南的新趨勢。近3年多來，海南全省新增台資企業302家，台商實際投資逾3億美元。

台商 創業

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