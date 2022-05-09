福建引外資開門紅 首季增39.9%

面對新冠肺炎疫情的不利影響，福建今年引外資迎開門紅。來自福建省商務廳的統計數據顯示，今年第一季度福建實際使用外資190.5億元人民幣，同比增長39.9%。

中新社報導，福建省商務廳一級巡視員陳安生7日表示，穩外資相關政策措施已開始見效，百宏聚纖、天晴數碼等一批大項目、好項目快速到資，推動福建省實際使用外資增速在去年高基數的基礎上再創新高。

截至2021年底，福建共設立外商投資企業6萬多家，累計實際使用外資1400多億美元。其中，2020年，外資企業貢獻了福建全省約三分之一進出口額和規模以上工業總產值、約五分之一稅收、約十分之一城鎮就業。福建省商務廳副廳長陳靖說，利用外資對福建省經濟帶動作用十分明顯。

受新冠疫情和全球經濟下行壓力加大、保護主義抬頭的影響，福建穩外資正面臨壓力和挑戰。福建現從外資提質增效、強化投資促進、優化投資環境、完善正向激勵等方面，再度推出具體政策措施，加大對製造業引資、世界500強企業、台灣百大企業等項目支持力度。

今年以來福建持續打出政策組合拳，全力以赴穩外資。福建農林大學經濟與管理學院戴永務教授認為，歷經40餘年的發展，福建引外資更見精度、準度、開放度。

除了強調擴大實際使用外資規模，福建新發布的穩外資政策突出製造業和高技術產業。福建將對新設（含增資）製造業外資項目外方實際到資1000萬美元及以上，適當提高支持比例；對認定為高科技企業、確認為技術先進型服務企業，將加大支持比例。

從1992年落戶廈門火炬高新區至今，廈門已成為ABB全球最重要的產業基地之一。ABB電氣中國相關負責人說，ABB還將擴大研發投入，並推廣數位化解決方案的應用，助力廈門工業繼續向產業鏈高端發展。

福建第一批153家工業龍頭企業中有70家是外資企業，占45.8%。戴永務認為，引導和鼓勵外資更多投向製造業，將推進福建省製造業強鏈、補鏈、延鏈，促進實體經濟發展。

穩外資，福建還要依靠更大力度開放。福建將優化外商投資環境，落實好在政府採購、招投標活動中平等對待內外資企業；強化知識產權保護，履行向外國投資者、外商投資企業依法作出的政策承諾及訂立的各類合約，保障投資企業合法權益。

同時，福建將持續提高資金使用便利化，落實人民幣跨境使用便利化政策，簡化資金結算流程，放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制，允許非投資性外商投資企業，依法以資本金進行境內股權投資。